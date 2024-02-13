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過年1打3真的不容易 蔣萬安：太座安得好過年沒煩惱

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天進行連串忙祿的拜年行程，上午到關渡宫祈福 ，他在敬香後拱手向大家拜年，並祝大家賺大錢。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天進行連串忙祿的拜年行程，上午到關渡宫祈福 ，他在敬香後拱手向大家拜年，並祝大家賺大錢。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安初二、初三未安排公務行程，在家中陪伴太太與家人。今天一早連續走訪多間宮廟，被問到休假行程如何安排？蔣萬安直呼「當然是1打3，真的不容易」，所以一早就出門提前上工，還戲稱「太座安得好，過年沒煩惱」

蔣萬安表示，過去一年忙碌工作，比較少陪太太和家人，所以初二、初三撥點時間陪太太和小朋友，當然1打3（指1個大人照顧3個小孩），好好安太歲，真的不容易，所以一大早就急著出門，趕快提前上工。

蔣萬安說，過年時候好好撥點時間陪家人很重要，所以才說過年期間好好安太座，「太座安得好，過年沒煩惱」，過去整年太太幫忙很多，讓自己能好好忙於公務上，無後顧之憂在市政打拚。

蔣萬安還提到，自告奮勇說要1打3時，太太毫不猶豫，「真的讓我1打3，有體驗到，很辛苦，今天提早出門盡快上工」。而明天就是情人節，被問到有沒有表示？他說當然有準備，這一定要的，要先保密，提前講太太就會知道了。

家人 蔣萬安

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