洪孟楷、李鴻源陪參拜誰接班 侯友宜：一起讓新北更好

2026還有兩年多，但已有不少人被點名接班新北市長侯友宜，全國立委第一高票的洪孟楷今天陪同侯友宜到泰山參拜與發福袋，前內政部長李鴻源也出席，引發聯想。侯友宜表示，不管是洪孟楷還是李鴻源，都非常優秀、關心新北市與國家大事，大家都用一樣的心情一起努力讓新北市愈來愈好。

台北市議員鍾沛君日前表示，現在的選民喜歡真，扭捏作態的時代已經過去，洪孟楷若想選市長，有適當時機就該宣布。

侯今天被問到一旁的洪孟楷是2026新北市長熱門人選，侯友宜表示，面對新北市發展，都有一個共同目標，就是大家同心同力讓新北大發展、人民過好日子，洪孟楷立委這麼優秀，還有很多民意代表都非常認真努力，前部長李鴻源非常關心新北市與國家大事，為這塊土地奉獻，大家齊心把新北建設更好是共同目標。

侯友宜說，不管是侯友宜、立委、議員、里長也好，抱著同樣的心情認真打拚，來到泰山為泰山做事、來到林口為林口做事，來到新北任何地方就為新北做事，到中央為全台灣做事，「做事情最重要」。

侯友宜也說，李鴻源部長是他的好朋友，部長是專業、認真，對國家人民充滿使命感，無時無刻不提供專業，也替台灣未來面臨的困境提出解決方法，是很棒的前任部長，也是新北市民，關心新北市發展。

洪孟楷受訪指出，2024立委剛選完，他非常期待開議，尤其現在國民黨是在野第一大黨，他身為黨團書記長，工作責任就只有一個，就是開議後好好質詢、監督，要求政府好好面對民意，感謝民眾讓他拿下全國最高票，目前都在討論委員會、質詢時間如何分配，54位黨團成員都摩拳擦掌期待開議。