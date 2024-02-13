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春聯索取超過76萬份 侯友宜：把支持化作力量貢獻台灣

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到泰山參拜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到泰山參拜。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天到新北市泰山巖頂泰山巖、顯應祖師泰山巖下泰山巖參拜發放福袋，吸引不少民眾一早就來排隊索取，侯友宜表示，今天有新北市民還有彰化、花蓮與南部民眾索取，感謝大家對他的疼愛，今年新北市的「吉龍舞春」春聯索取特別踴躍，原本只印35萬份，加印41萬份又不夠，感謝大家給他的關懷與支持，會把這些化作一股力量，為台灣做出更大奉獻，為新北市加倍努力，讓新北大發展。

侯友宜說，民眾透早六、七點就在等拿福袋，「人民很可愛」，對侯友宜的照顧疼愛，不管是新北還是全台灣，都給他滿滿關懷支持。

侯友宜致詞時也說，他從大年初一拜到初四，每間廟寺都拜拜、發福袋，就是希望這塊土地的人能平安順利、國泰民安與風調雨順，「前一年風風雨雨怎麼樣，我們都走過」，台灣需要自己人各司其職、扮演好自己角色，團結所有人、同心同力，市長會認真打拼，為新北、台灣好。

新北市府表示，「吉龍舞春」春聯是款創意國、台雙語春聯，國語的龍在春天舞動象徵萬物復甦、經濟蓬勃發展，期許龍年順利豐收、富足有餘，可以唸作「錢都有餘」，文字順序也可念「龍舞春吉（都有餘錢）」或「龍舞春（事事都有餘裕）」、「龍舞吉（都有錢）」。

新北市長侯友宜今天到泰山參拜，吸引不少民眾前來。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到泰山參拜，吸引不少民眾前來。記者葉德正／攝影

侯友宜 福袋

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