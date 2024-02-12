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侯友宜初三土城及中和參拜發福袋 暖心民眾回贈人蔘液
今大年初三，新北市長侯友宜馬不停蹄前往土城五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮及福和宮走春，祈求眾神保佑市民今年「吉龍舞春」、豐收盈滿。侯在土城五穀先帝廟致贈民眾福袋時，還有暖心民眾回贈人蔘液，希望侯全力衝刺市政外，能夠補充元氣也顧好身體。
今一早超過500名民眾來到五穀先帝廟前排隊等待領取市長福袋，其中有人6時許就到，還有熱情民眾高喊市長加油，短短半小時福袋就被領取一空。現場更有遠從台中、嘉義前來探親、參拜、求健康的民眾，收到侯發送的福袋，直呼既意外又開心。
侯友宜表示，新北市因為有眾神明的庇佑，逐漸走出疫情的低迷，市政得以順利推展，也感念各寺廟又一年的守護與支持，不但是許多民眾的心靈支柱，更是長年支持市府送暖；他每年除參拜外，也盼帶給市民更好生活，像是行經土城的捷運三鶯線，工程現正如火如荼。
另外，保存許多珍貴史蹟、歷史超過兩百多年的中和廣濟宮、福和宮，排隊領福袋的人龍也不遑多讓，超過上千民眾，最久的排隊等待超過3個小時。
民政局表示，2024新北燈會將於2月16日在三重大都會公園「龍」重登場，目前在密集試燈中，大家可以抓住春節假期的尾聲，到三重搶先看；沒拿到福袋的朋友也還有機會，明天可以到新北市泰山區頂泰山巖、下泰山巖或五股賀聖宮領取。
另外外界關注侯友宜過年個人行程，以及怎麼看熱情粉絲送上溫暖？侯回應，小年夜至今大概都是工作，也為在交通、治安、清潔上的同仁打氣，當然也會跟家人吃飯聊天，不過也有孩子春節上班，所以大家在各自的崗位上自己努力；而行程看到很多民眾肯定，他謝謝大家都能夠帶來一個團結的台灣、一個好運氣的台灣，更有一個美好的未來的台灣。
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