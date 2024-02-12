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採草莓不必到苗栗 台北白石湖草莓季搭捷運就能到

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市內湖區的白石湖正值草莓季，想採草莓不必跑到苗栗，搭捷運就能抵達。圖／北市產發局提供
台北市內湖區的白石湖正值草莓季，想採草莓不必跑到苗栗，搭捷運就能抵達。圖／北市產發局提供

許多人規畫春節連假出遊，想遠離城市，事實上台北市就有不少戶外景點，如士林、內湖、文山區就有休閒農業區，都有不同的特色與休閒方式，可以採果、賞花、品茶等，尤其內湖區白石湖正值草莓季，只要搭乘捷運至內湖站，再步行15分鐘即可抵達，非常適合一家大小來走春。

北市產發局指出，位於陽明山的竹子湖休閒農業區，每年春天花季，櫻花、杜鵑與茶花爭豔，竹子湖海芋更是亮眼。其實海芋花期從冬季12月就已開始，但冬天的海芋通常顯得乾皺，要經過漫長寒冬後才會有春天的典雅。

竹子湖區內有多條步道，頂湖區的環狀步道輪椅可進入，是無障礙步道，沿著溪邊行走可一邊賞花，還可一邊遠眺小油坑，也可以到海芋環狀步道欣賞剛開花的海芋，或是到青楓步道療癒身心，替自己儲備新的一年衝刺能量。

位於北市近郊的貓空休閒農業區正值魯冰花季，適合一家老少春遊踏青、賞花品茗。從搭乘貓空纜車賞翠綠山巒到走靜貓空山城，自然景觀豐富，在林間步道觀景  ，看那壺穴地形奇思妙趣，在大自然間尋獲難得的閒情逸致。而早獲盛名的「木柵鐵觀音」味濃而醇厚，微澀中帶甘味，有純和的弱果酸味，更是值得一品的地方特色。

還有白石湖休閒農業區，產發局說，白石湖地區屬山谷地形為亞熱帶闊葉林生態，周邊有白石湖山、大崙頭山、開眼山、龍船岩等登山步道，除外白石湖地區還有許多適合民眾外出賞景的遊憩地點，如白石湖吊橋、後湖濕地、古錐埤、夫妻樹、石崁黃式古宅。

此外，每年12月至隔年5月為台北市內湖區草莓產季，3月至4月更是盛產期，內湖區有多處草莓園適合親子、家庭、情侶或朋友聚會一日遊，部分農莊還有各式的農業體驗，例如草莓果醬DIY、窯烤披薩DIY等豐富課程，品嚐草莓好滋味。

陽明山上已經開滿漂亮的海芋。圖／北市產發局提供
陽明山上已經開滿漂亮的海芋。圖／北市產發局提供
貓空休閒農業區正值魯冰花季，適合一家老少春遊踏青、賞花品茗。圖／北市產發局提供
貓空休閒農業區正值魯冰花季，適合一家老少春遊踏青、賞花品茗。圖／北市產發局提供

內湖 海芋 草莓

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