快訊

首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里 恐塞到深夜

平溪線「列車出軌」路線中斷 台鐵成立一級應變中心

蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

內湖警首屆繪畫賽收件開跑！邀學子「用畫筆守護家園」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台北市內湖警分局將舉辦首屆繪畫創作比賽，即日起開放報名，邀請內湖區國中、高中學子，以婦幼保護、認識詐騙、交通安全等3項安全意識為題繪畫創作，將選出12名學生畫家頒發獎金，期盼年輕學子「用畫筆守護家園」。圖／警方提供
台北市內湖警分局將舉辦首屆繪畫創作比賽，即日起開放報名，邀請內湖區國中、高中學子，以婦幼保護、認識詐騙、交通安全等3項安全意識為題繪畫創作，將選出12名學生畫家頒發獎金，期盼年輕學子「用畫筆守護家園」。圖／警方提供

北市內湖警分局將舉辦首屆繪畫創作比賽，即日起開放報名，邀請內湖區國中、高中學子，以婦幼保護、認識詐騙、交通安全等3項安全意識為題繪畫創作，將選出12名學生畫家頒發獎金，期盼年輕學子「用畫筆守護家園」。

警方表示，活動參賽資格為就讀台北市內湖區各公私立國民中學、高級中學或專科一年級至三年級學生，收件期間為即日起至7月31日止，組別分為國中組及高中組，分別各錄取金獎、銀獎、銅獎各1名及佳作各3名，金獎獎金1萬元、銀獎獎金8000元、銅獎獎金6000元、佳作獎金3000元，共將選出12名學生畫家。

希望透過繪畫創作比賽，藉由藝術作品呈現學生的思考與態度，引起社會大眾對於重要議題的關注與共鳴，探索創意同時宣導安全概念，以藝術之力守護家園；作品規格、聯繫窗口及徵選辦法等，請見https://reurl.cc/YVkKAx

內湖 北市

延伸閱讀

科技大老開書單／黃崇仁 用「數學」擺脫偏見

影／他逆向上國道辯「跟著導航走」 國道警開單重罰吊扣牌照

華泰名品城、台中三井不是冠軍！盤點全台走春必逛十大OUTLET

台南將迎台灣史上最大展覽？奇美博物館頻被點名 館方這麼說

相關新聞

台北市清潔隊提早開工 初四起恢復收運垃圾

春節連假還沒結束，卻有一群人默默上工服務市民。北市環保局說，為避免民眾家中垃圾囤積過久，明天開始將恢復收運一般垃圾、廚餘...

內湖警首屆繪畫賽收件開跑！邀學子「用畫筆守護家園」

台北市內湖警分局將舉辦首屆繪畫創作比賽，即日起開放報名，邀請內湖區國中、高中學子，以婦幼保護、認識詐騙、交通安全等3項安...

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

今天大年初二，是傳統習俗女兒回娘家的日子，新北市長侯友宜在臉書說，今年他和女兒們都各因工作、事務出外，無法在這天聚在一起...

侯友宜初二走春 燈會初七登場 12米龍宮主燈、9大主題區

今天農曆大年初二，新北市長侯友宜前往新莊地藏庵、慈祐宮、武聖廟及後港昭德宮走春，為市民祈福並發送福袋，很多民眾一早排隊。...

閒置空間換綠地 新北綠家園專案核心都會區12年206公頃

以往閒置的公有土地多以圍籬阻隔於社區內，因無人管理時常造成衛生環境問題，新北市府自100年起以綠家園專案，將被阻隔的閒置...

亞太棒球場主球場可坐2.5萬人 進度達7成 最快11月啟用

台南亞太國際棒球訓練中心最後一塊拼圖，第二期成棒主球場工程進度達77%，目前主體雛型完成，正在施作預鑄看台防水施作、室內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。