內湖警首屆繪畫賽收件開跑！邀學子「用畫筆守護家園」

台北市內湖警分局將舉辦首屆繪畫創作比賽，即日起開放報名，邀請內湖區國中、高中學子，以婦幼保護、認識詐騙、交通安全等3項安全意識為題繪畫創作，將選出12名學生畫家頒發獎金，期盼年輕學子「用畫筆守護家園」。

警方表示，活動參賽資格為就讀台北市內湖區各公私立國民中學、高級中學或專科一年級至三年級學生，收件期間為即日起至7月31日止，組別分為國中組及高中組，分別各錄取金獎、銀獎、銅獎各1名及佳作各3名，金獎獎金1萬元、銀獎獎金8000元、銅獎獎金6000元、佳作獎金3000元，共將選出12名學生畫家。

希望透過繪畫創作比賽，藉由藝術作品呈現學生的思考與態度，引起社會大眾對於重要議題的關注與共鳴，探索創意同時宣導安全概念，以藝術之力守護家園；作品規格、聯繫窗口及徵選辦法等，請見https://reurl.cc/YVkKAx。