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老屋新生大獎 保留台北城歷史軌跡促進街區新生

中央社／ 台北12日電

北市老舊建物多，拆除重蓋並非唯一選項。都發局長王玉芬說，市府成立「老屋新生大獎」，鼓勵民間透過整建維護老屋，讓街區新生、留下歷史軌跡，點綴繁華台北城。

北市多處住宅使用超過30年，亟需更新，過去作法以打掉重建為方向。市政府1998年發布都市更新條例，即提出老舊建物除了重建，也能透過整建與維護延續的政策概念。

老屋新生大獎前身是都市彩妝運動，自2001年起開始辦理，著重於改善老舊建物外部環境；2011年，北市府都市更新處改以老屋新生大獎為主題，隔年正式更名啟動。

老屋新生大獎將推廣整建維護政策列為重要價值，藉獎項及獎金，鼓勵民間建物投入改造空間與整理環境，盼讓更多市民投身活化老舊建物空間及再利用。

身為建築師的台北市都市發展局局長王玉芬接受中央社訪問時說，30餘年老舊建物占全市建物約7成，如何改善居住空間成為需要思考的方向；整建維護跟拆除重蓋老舊建物相比，能有效改善民眾居住安全及品質，優點包含不用搬離、不用耗費鉅資或漫長等待都更程序等。

她說，北市有許多具豐富歷史故事的古蹟及建築，即使不是所謂文化資產，市民生活中常見的老屋，也見證著台北歷史文化，透過老屋新生大獎推動擁有文化底蘊建物，可形塑特色街區，並間接協助在地產業及社區。

王玉芬舉例，去年獲獎的榕錦時光生活園區，是花費3年多時間，修復具歷史背景的原台北刑務所官舍打造而成；「University Café」原本是擁有50餘年歷史的眷村，現已化身為公益咖啡空間。

王玉芬說，「老屋新生大獎將是民眾、專業者溝通對話平台」，希望每年透過此獎項，傳遞老舊建物整建維護價值，讓此獎項成為活化街區的觸媒，重新建立住戶對社區的認同感，期盼在繁華台北城內，留下具有歷史軌跡的建物。

北市都市更新處指出，老屋新生大獎與文化局老房子文化運動不同之處在於，老房子文化運動是推廣文化資產修復再利用，強化保存活化與營運利用，達成修復文化資產效率，由文化局擔任媒合平台，經民間單位修復及提出再利用構想進而使用；老屋新生大獎是透過考核選出優秀案例，以推廣整建維護政策為主軸。

都更處表示，老屋新生大獎去年選出最佳10項作品，還有經營貢獻獎，透過獎勵具有創新經營構想或具良好商業模式的作品。老屋新生大獎已邁入第23屆，共累計近1000件作品報名，其中有245件獲獎。

北市 文化資產 老屋

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