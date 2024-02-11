快訊

明晨恐下探6度低溫！強烈冷氣團將減弱 晴朗穩定天氣到開工日

華爾街大多頭：標普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5,350點

過年不愁追劇荒！來看台灣四OTT平台春節推薦片單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜。記者陳正興／攝影

今天大年初二，是傳統習俗女兒回娘家的日子，新北市長侯友宜在臉書說，今年他和女兒們都各因工作、事務出外，無法在這天聚在一起，趁著初一虔誠參拜時，求了媽祖平安御守送給女兒，「送給妳一只平安御守，代替愛的千言萬語。」

侯友宜今天上午在臉書發文，提及初二是傳統習俗中是女兒返鄉，回娘家團圓的日子。但今年他和女兒們都各因工作、事務出外，無法在這天聚在一起，趁著初一虔誠參拜時，求了媽祖平安御守送給女兒，希望她們在外工作平安、順順利利。

侯友宜表示，女兒們雖然大了，懂得照顧自己，但天下父母心，無論孩子多大，他們的牽掛總是無止盡，時時刻刻盼著她們平安健康，這就是為人父母最深的心願。

侯友宜表示，他何其有幸，3個女兒向來貼心、善解人意，在他為公職打拚的過程中，雖然和她們聚少離多，但同樣忙於工作的女兒，常常透過Line捎來訊息問候，平凡卻溫暖的關心及鼓勵，總能成為爸爸最堅強的後援，最堅定的支持力量。

侯友宜對女兒說，「出門在外，只要工作累了、想家了，這裡永遠是妳們最溫暖的家，我們都在，隨時回來。」

初二女兒沒回家，侯友宜：送平安御守代替愛的千言萬語。圖／取自侯友宜臉書
初二女兒沒回家，侯友宜：送平安御守代替愛的千言萬語。圖／取自侯友宜臉書

侯友宜 娘家

延伸閱讀

侯友宜初二走春 燈會初七登場 12米龍宮主燈、9大主題區

連勝文指歌老難共鳴 侯友宜：感謝大家寶貴意見 羨慕蔣萬安好歌喉

赴蘆洲李宅剪窗花 剪龍頭：睜大眼睛明辨好壞人

侯友宜新北走春人氣夯！國運籤預言「辛苦」仍對台灣有信心 明日行程曝

相關新聞

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

今天大年初二，是傳統習俗女兒回娘家的日子，新北市長侯友宜在臉書說，今年他和女兒們都各因工作、事務出外，無法在這天聚在一起...

亞太棒球場主球場可坐2.5萬人 進度達7成 最快11月啟用

台南亞太國際棒球訓練中心最後一塊拼圖，第二期成棒主球場工程進度達77%，目前主體雛型完成，正在施作預鑄看台防水施作、室內...

蔣萬安揪大兒子打羽球翻滾倒地 幕僚嚇壞喊「辭職」

春節連假大魚大肉吃飽飽，也別忘記要動一動。台北市政府推出過年企劃，台北市長蔣萬安與大兒子蔣得立組隊挑戰全中運羽球選手，在...

侯友宜初二走春 燈會初七登場 12米龍宮主燈、9大主題區

今天農曆大年初二，新北市長侯友宜前往新莊地藏庵、慈祐宮、武聖廟及後港昭德宮走春，為市民祈福並發送福袋，很多民眾一早排隊。...

閒置空間換綠地 新北綠家園專案核心都會區12年206公頃

以往閒置的公有土地多以圍籬阻隔於社區內，因無人管理時常造成衛生環境問題，新北市府自100年起以綠家園專案，將被阻隔的閒置...

赴蘆洲李宅剪窗花 剪龍頭：睜大眼睛明辨好壞人

新北市長侯友宜日前至古色古香的蘆洲李宅，與財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會董事長李力群、新北市藝術教育深耕協會老師鐘雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。