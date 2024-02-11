初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

今天大年初二，是傳統習俗女兒回娘家的日子，新北市長侯友宜在臉書說，今年他和女兒們都各因工作、事務出外，無法在這天聚在一起，趁著初一虔誠參拜時，求了媽祖平安御守送給女兒，「送給妳一只平安御守，代替愛的千言萬語。」

侯友宜今天上午在臉書發文，提及初二是傳統習俗中是女兒返鄉，回娘家團圓的日子。但今年他和女兒們都各因工作、事務出外，無法在這天聚在一起，趁著初一虔誠參拜時，求了媽祖平安御守送給女兒，希望她們在外工作平安、順順利利。

侯友宜表示，女兒們雖然大了，懂得照顧自己，但天下父母心，無論孩子多大，他們的牽掛總是無止盡，時時刻刻盼著她們平安健康，這就是為人父母最深的心願。

侯友宜表示，他何其有幸，3個女兒向來貼心、善解人意，在他為公職打拚的過程中，雖然和她們聚少離多，但同樣忙於工作的女兒，常常透過Line捎來訊息問候，平凡卻溫暖的關心及鼓勵，總能成為爸爸最堅強的後援，最堅定的支持力量。

侯友宜對女兒說，「出門在外，只要工作累了、想家了，這裡永遠是妳們最溫暖的家，我們都在，隨時回來。」