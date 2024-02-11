侯友宜初二走春 燈會初七登場 12米龍宮主燈、9大主題區

今天農曆大年初二，新北市長侯友宜前往新莊地藏庵、慈祐宮、武聖廟及後港昭德宮走春，為市民祈福並發送福袋，很多民眾一早排隊。侯友宜說，今年新北的春聯是「吉龍舞春」，福袋則是將龍設計成聚寶盆的意象，寓意團結就能賺大錢。

侯友宜表示，新莊是北部最早開發的街市之一，在大年初二來到新莊，前往歷史悠久的地藏庵、慈祐宮及武聖廟、昭德宮參拜別具意義，祈願在眾神的庇佑下，所有市民都可以平安健康、市政昌隆。而今天一早雖然寒冷，但很快太陽就出來了，很適合出外踏青、祈福參拜，祝福大家在年節時刻，都能享受天倫之樂。

民政局說，「2024新北燈會」將於2月16日大年初七在三重大都會公園盛大登場，歡迎大小朋友一起來賞燈、看表演。過去新北燈會每年都會吸引百萬人次來參觀，今年也規畫了吸睛的花燈以及豐富的表演活動，屆時歡迎大家到新北大都會公園賞燈，將帶給大家一個難忘的元宵燈會。

民政局表示，「2024新北燈會」以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，規畫「九大主題燈區」、「五大特色活動」，打造12米龍宮主燈演繹山海經傳說，現場首度與好想兔IP聯名，同時在宗教祈福燈區與AR虛擬科技燈區完成遊戲挑戰，即可獲得限量神明加持過的宗教文創品、美食區抵用券10元，讓所有國人朋友享受前所未有的特殊體驗。