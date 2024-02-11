閒置空間換綠地 新北綠家園專案核心都會區12年206公頃

以往閒置的公有土地多以圍籬阻隔於社區內，因無人管理時常造成衛生環境問題，新北市府自100年起以綠家園專案，將被阻隔的閒置土地轉變成綠地開放空間。在核心都會區已完成368處，提升實質綠地面積超過206公頃，點點綠地讓民眾多了些鳥古家小確幸。

新北市府城鄉發展局副局長邱信智說，近年來新北不少住家附近鄰里巷弄長久閒置的空間，已逐步換上嶄新的綠地面貌﹗這是市府透過「新北綠家園專案」為新北增添綠地，讓市民的生活環境變得更宜居舒適、更有綠意。

以往閒置的公有土地多以圍籬阻隔於社區內，因無人管理時常造成衛生環境問題，為改善這個現象，新北市府自100年起以綠家園專案逐步打造城市的小綠地，將被阻隔的閒置土地轉變成綠地開放空間。

這些多出的綠地空間，除了提供民眾日常休憩散步的好地方，也讓原本的水泥鋪面換成兼具調節氣候的綠地，提升城市透水面積，減緩氣候變遷暴雨的淹水威脅。

邱信智表示，這項政策並促進形成都市風廊，改善都市微氣候，以徐徐涼風降低炎炎夏日民眾的體感溫度，是氣候變遷調適的重要措施。

新北綠家園專案在核心都會區已完成368處，提升實質綠地面積超過206公頃，繁星般的點點綠地，可說是綠家園12年有成。