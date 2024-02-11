亞太棒球場主球場可坐2.5萬人 進度達7成 最快11月啟用

台南亞太國際棒球訓練中心最後一塊拼圖，第二期成棒主球場工程進度達77%，目前主體雛型完成，正在施作預鑄看台防水施作、室內裝修、機水電及球場設施設備等，預計今年9月完工，最快11月就能啟用，台南市體育局規畫台南400系列活動，將展出百年棒球史展。

台南市長黃偉哲指出，台南市氣候整年度都適合棒球競賽、訓練與教學，亞太國際棒球訓練中心打造具國際規模球場環境，可培訓優秀選手、帶動台南市棒球運動風潮，同時提供亞洲地職棒、業餘棒球隊及國家代表隊訓練場址，及辦理國際賽會的場館，提高台南市在國際上的能見度，球迷觀賽也更舒適。

台南市工務局指出，亞太國際棒球訓練中心第一期工程包括少棒主球場及少棒副球場，在2019、2022、2023連續舉辦3屆WBSC世界盃少棒錦標賽，後續2025、2027也將在台南市舉辦，已成為世界盃少棒賽的比賽基地，台南市可說是東方的威廉波特。

第二期工程在2020年9月開工，打造擁有2萬5000席的成棒主球場，以及3000席的成棒副球場、還有室內投打練習場及2座內野練習場，其中內野練習場已於2021年完成，成棒副球場及室內投打練習場接續於去年7月啟用，舉辦全運會資格賽、正式賽以及黑豹旗全國高中棒球大賽決賽，統一獅職棒隊今年也首次進駐作為春訓場地，並開放球迷春訓參觀與體驗。

工務局表示，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場目前進度已達77%，因應先前疫情導致模板及鋼筋工不足情形，內外野看台區採用預鑄看台版，再吊運到現場吊裝施工，同時也降低高空施工風險。