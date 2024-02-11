蔣萬安揪大兒子打羽球翻滾倒地 幕僚嚇壞喊「辭職」

春節連假大魚大肉吃飽飽，也別忘記要動一動。台北市政府推出過年企劃，台北市長蔣萬安與大兒子蔣得立組隊挑戰全中運羽球選手，在進行雙打時蔣萬安多次救球翻滾倒地，驚動現場幕僚戲稱「要辭職」，最後不忘宣傳全中運與雙北世界壯年運動會，年滿30歲即可報名參加。

為宣傳運動賽事，蔣萬安拍攝初二特別企劃，與蔣得立組隊，和2位九年級的全中運選手比賽，包括羽球接力賽、九宮格及雙人對打。蔣萬安還在賽前說「放心好了，玩遊戲一定OK的」，被蔣得立吐槽「你等一下就閃到腰了」。

由於對手是相當專業的全中運選手，在進行雙打前，蔣萬安有信心可以「破蛋」至少拿下一分，過程中多次為了接球翻滾倒地，在一旁的幕僚大喊「市長有太多滾地的畫面了，這樣我無法交代」，還說主持一集就要離職，嚇出一身冷汗，蔣得立也關心父親詢問「爸爸你還好嗎？」。

蔣萬安、蔣得立最後以1比11的差距，敗給中山國中的學生。中山國中教練最後也不忘要宣傳活動，今年全國中等學校運動會在台北舉辦，3月是資格賽、4月決賽。

蔣萬安說，2025年會與新北市舉辦世界壯年運動會，非常盛大的國際賽事，只要年滿30歲就能用個人名義參加，2月17日至4月17第一階段報名有7折優惠、4月18日至9月17日第二階段報名8折優惠，歡迎民眾共襄盛舉。