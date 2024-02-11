赴蘆洲李宅剪窗花 剪龍頭：睜大眼睛明辨好壞人

新北市長侯友宜日前至古色古香的蘆洲李宅，與財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會董事長李力群、新北市藝術教育深耕協會老師鐘雲珍，一同手作剪紙窗花。侯友宜剪出的「龍頭」炯炯有神，侯開玩笑比喻，把這隻龍貼在門口，才能睜大眼睛明辨是非、好人與壞人，守護家人平安、趨吉避凶。

侯友宜回憶珍貴的兒時春節點滴，他說，不僅會和家人們一起摺紙、剪窗花，也會自己寫春聯、貼春聯，尤其要貼「滿」字在米缸上，象徵新的一年財庫旺盛、衣食無虞。他也透露，在年夜飯桌上，簡單又家常的蒜泥白肉跟長年菜，就是他最愛的「年味」，幸福很簡單，就是一家人團聚，在一起吃頓飯、說說話，成為非常珍惜的重要回憶。

侯友宜表示，剪紙窗花是傳統藝術的展現，新北市每年推動藝術深耕教學計畫，挹注學校資源邀請藝術家駐校，透過藝術家帶給孩子更多元、也更在地的美感教育。

窗花為農曆春節傳統習俗之一，取材容易、不昂貴，一把剪刀、一張紙就能呈現生動的生活意象，嶄新窗花貼上窗戶，象徵新年新氣象。

鐘雲珍出生於花蓮，現職新北市後埔國小藝術老師，為新北市藝術教育深耕協會成員，擅長用一把剪刀不打稿剪紙，剪紙是她生活的一部分，透過剪紙藝術與陌生人交友、表達心中想法、表現美的元素，帶領大家體驗傳統藝術之美。