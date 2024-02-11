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龍年行大運 新北拜廟走春求財好去處

中央社／ 新北11日電

從去年春聯「兔吉利來」到今年「吉龍舞春」，都是台語寓意從「剷錢進來」到「錢都有餘」，可見新年新願望就是要求財，走走財神廟祈求財運，絕對是過年走春最佳選擇。

新北有許多宮廟，不論是求財求姻緣，或是求事業、求學業順利，都能向各宮廟主祠的神明祈求，若求財，不妨走走新莊老街武聖廟、石碇五路財神廟、八里五福宮或中和南山福德宮。

根據民政局資料，主祀武財神關聖帝君的新莊武聖廟，建廟歷史已超過260年，是北台灣最早也是最大的關帝廟，更是新北市定古蹟。關聖帝君講忠孝節義，深受生意人尊崇，春節求財，從大年初一開始就熱鬧滾滾，吸引來自各地信眾。

廟方指出，除了武財神關聖帝君，文武財神殿還供奉五路財神及武財神趙公明、文財神比干等神尊，廟方初一發放新春開運紅包3000份、初四還有「接財神．饗元寶」活動，發給由財神加持的食用元寶1000份，增添信眾財運。

石碇五路財神廟主祀中路武財神趙公明，另外的四路財神為南路財神陳九公、又稱「招財使者」，西路財神曹寶、又稱「納珍天尊」，東路財神簫昇、又稱「進寶天尊」，北路財神姚少司，又稱「利市仙官」。民眾可來此求發財金，也就是求擲聖筊後，便可借走桌上的新台幣20元，加上自己的148元，放入紅包湊成168元，象徵一路發。

求來發財金可放在財位或是跟存摺財物放在一起，錢咬錢、賺更多錢。廟方也會在春節期間舉行虎爺換錢母、擲筊求發財金活動，大年初五早上10時還有財神爺發紅包，邀請大家來沾沾財神爺的喜氣。

至於中和烘爐地南山福德宮是北台灣知名求財土地公廟，廟內銅鑄土地公手中的金元寶，長年來已經被民眾摸得閃閃發亮，民眾還能用銅板來換母錢，也就是將硬幣投入土地公手中的金元寶，袖口就會掉下一枚母錢，此外，廟方也會在農曆春節期間，限量發放發財金，要讓信眾龍年都財氣滿滿。

發財金 財神

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