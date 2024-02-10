國運「下下籤」引憂心…先嗇宮董事長解籤詩 喊話朝野「別再爭吵」

位於新北三重的先嗇宮是在地信仰中心，昨深夜國運籤抽出「下下籤」，引發各界憂心。先嗇宮董事長李乾龍表示，神明是說大家都是兄弟，台灣朝野如此、兩岸也是如此，大家不應吵來吵去、受外界干擾，大家都是兄弟，應和諧並各自好好為台灣耕耘，為人民努力。

先嗇宮主祀神農大帝，在地歷史悠久，相當靈驗，昨深夜抽出甲辰龍年國運籤，是第十六首籤詩，「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，屬一支「下下籤」，引發各界討論。

李乾龍解釋，這就是神農大帝說大家不要吵來吵去，不只朝野、整個台灣社會不要如此，兩岸也不應該如此，不應該受到外界干擾；像今天黃國昌也有到先嗇宮來，他也跟黃講，朝野間吵來吵去，無助台灣發展，大家應該放下心結，各自回去耕田，為台灣這塊土地耕耘。

李乾龍提到，昨這支籤抽出時，自己心情非常難過，「一整晚沒睡」，相信神農大帝也是如此憂心，因為這些紛紛擾擾無助台灣進步；籤詩最後一句「此事當謀親弟兄」，朝野是兄弟、兩岸也是兄弟，不應聽外界說三道四，造成自己左右徬徨，神明也感覺到台灣大家在吵來吵去，神明的啟示是希望大家能夠和諧，各黨派好好回去為台灣這片土地耕耘，共同為全台2300萬人民努力。

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