侯友宜新北走春人氣夯！國運籤預言「辛苦」仍對台灣有信心 明日行程曝

今日是大年初一，新北市長侯友宜接連到板橋慈惠宮及接雲寺、三重先嗇宮及義天宮等宮廟參拜，同時也發送新年小福袋，吸引眾多民眾早早排隊；他表示，面對艱鉅情勢，只要團結面對，台灣就能繁榮走下去。至於有關有宮廟國運籤示警「上半年辛苦」，他也強調對台灣有信心。

侯友宜表示，傳統習俗會在開春的第一天到廟裡走春，因此今前往板橋信仰中心慈惠宮及接雲寺參拜，祈求風調雨順、國泰民安。他隨後也前往三重先嗇宮及參拜，感謝神農大帝照顧台灣，並護佑所有市民，祈願新的一年神農大帝能夠繼續保佑大家，現場有民眾在早上7時就排隊領取福袋。

侯友宜認為，雖然當前國際情勢艱鉅，但相信只要團結，大家同心同力面對任何的挑戰，一年會比一年更好，台灣就能永續繁榮的走下去。作為新北市長，自己會繼續全力以赴，為市民做好大小建設，讓新北快速發展、讓世界看到新北。

新北市府指出，先嗇宮每年都協助新北燈會，而在先嗇宮廣場前也有多種燈組。義天宮贊助新北燈會「媽祖護台灣」燈組，並在過年期間推出兩波摸彩活動。慈惠宮自2009年起即結合府中商圈推嘉年華活動；此外，該宮廟與接雲寺也長期對社會公益慈善付出。

另外，有關「大龍峒保安宮」抽出國運籤指出上半年國運辛苦，雖然會有點徒勞無功，但最終會有收穫。侯表示，他相信台灣，雖然面對挑戰是越來越艱苦，但只要同心同力、贏得團結，再大困難都能平安跟順利，所以他對台灣未來很有信心，唯有努力今天超越明天，未來才會更好。

至於有關獻上愛心煲湯，侯感性表示，這輩子都在外工作，尤其早年幾乎沒有除夕可過，現在有機會圍爐是非常溫馨，每個人都要以家庭為最主要中心，家庭幸福才有未來，感謝很多人的辛苦換得台灣平安，更要把握每分秒跟家人在一起的時光，因此特別端碗湯，裡面有金元寶、冬粉，象徵圓滿順利。

市府補充，侯友宜預計於明天前往新莊地藏庵、慈祐宮、新莊武聖廟及後港昭德宮，為市民祈福，並將滿滿春節的祝福福袋送到市民手中。