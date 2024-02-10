北市將增闢運動中心 專家示警：削價競爭藏隱憂

台北市長蔣萬安宣布啟動「運動中心2.0計畫」，將在現有12座運動中心基礎上打造複合式運動場館。不過專家指出，若持續靠政府提供廉價資源，恐埋下運動產業勞力密集化的隱憂。

根據體育署調查，台北市25至64歲規律運動人口比例僅28.8%，其中又以30至34歲年齡層比例15.6%為最低，顯示年輕族群因忙於工作，相較於學生及長者，更需要鼓勵培養運動習慣。

台北市體育局為此推出U-Sport政策，發放運動抵用金及集點活動，盼提升25至64歲族群誘因，同時啟動「運動中心2.0計畫」，在各區覓址增闢運動中心，目標提升規律運動人口至40%。

台灣師範大學體育與運動科學系副系主任張育愷表示，運動習慣的建立可從3個方向著手，首先是最重要的基礎：「知道運動是好的」。這句話看似真理，但許多人心中仍有猶豫及擔心，所以知識的推廣必須一直做、持續做。

他指出，第2個是減少做運動的負擔，例如公家機關會計算爬樓梯所消耗的熱量並貼在樓梯間，或是辦公室擺放可升降桌子以減少「坐式生活」，都是不錯的方式。

最後，張育愷強調，運動是門科學，由專業人士指導一定會比自己漫無目的摸索來得有效益及效率。他舉例，太極拳是世界衛生組織（WHO）推薦從事的多面向健身運動之一，但若重心不夠穩、下盤不夠低，就無法提升體適能。

張育愷認為，政府與其花大錢購地、蓋房，不如攜手並扶植產業，達到雙贏。他指出，運動中心之所以便宜，是因為政府一直拿錢挹注，長期下來可能會導致產業缺乏自償能力，且過於廉價更會導致產業勞力密集化，降低服務品質。

對業者而言，政府不斷投入資源也不見得是件好事。練健康創辦人黃元杰指出，包含解剖學、肌動學及訓練學在內，中高齡健身是以科學為基礎，產業該做的是提升價值，而不是不斷削價競爭，「這樣長期下來只會把專業人士殺死，但科學不會進步」。

他說，隨著台灣進入超高齡社會，銀髮產業照理來講會越來越蓬勃，屆時缺乏的將是專業人才，而不是場館硬體。

黃元杰建議，政府應成立示範基地，並制定健身教練考核標準，提高專業水準，同時逐步將健身房納入醫療體系，讓延緩老化的運動場館成為「醫療前哨站」，有效降低健保支出。

台北市體育局表示，台北市率全國之先，自2003年啟動一行政區一運動中心目標，提供市民優質、平價且多元的運動設施，12區運動中心至今每年平均破千萬人次使用。

體育局指出，隨著運動風氣盛行，市民對運動場館及設施的使用需求不斷提升，尖峰時段常有民眾大排長龍、或場地預約不易等情形，再加上長期高使用率導致設備耗損，現有12座運動中心已漸不敷市民需求。

體育局說明，運動中心2.0計畫包含士林區克強公園游泳池、中山區新生公園網球場、北投區七虎公園游泳池、南港區玉成公園游泳池及萬華區青年公園游泳池改建等，持續在各行政區打造融入在地特色的複合式運動場館。