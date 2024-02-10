湧蓮寺國運籤揭曉 「這支」抽到籤王代表萬事大吉

龍年到來新的一年正式開始，不少宮廟也會抽國運籤，其中位於新北的蘆洲湧蓮寺就抽2024甲辰龍年國運籤，分別有士農工商4支籤。其中值得注意的是，農籤抽中「籤王」，廟方說代表「萬事大吉」；工籤則為「下下」，還抽了3次才聖筊，代表需謹慎，勿盲目投資。

湧蓮寺指出，農年士農工商4支籤依序分別為，代表政治、國運的士籤，抽中「下中」，「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」。農籤則抽中「籤王」，「誰知愛寵遇強徒，女子當年嫁二夫，自是一弓施兩箭，騎龍跨虎上安居」；廟方小編說，籤王表示「萬事大吉」。