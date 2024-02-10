新北市圖熱門書 不便利的便利店、神奇柑仔店上榜

新北全市圖書館去年熱門排行榜出爐，「被討厭的勇氣」、「不便利的便利店」、「仙靈傳奇」盤據前3名。童書類「神奇柑仔店」系列獲喜愛；電子書方面，「八尺門的辯護人」也入列。

新北市立圖書館統計，去年被預約最多次的前10名書籍，以哲學類「被討厭的勇氣：自我啟發之父阿德勒的教導」1997次最多；其次是描繪鄰里溫暖人情的韓國翻譯小說「不便利的便利店」1379次；以唐詩為背景的奇幻小說「仙靈傳奇1：詩魂」名列第3，同系列「仙靈傳奇2：詞靈」也躋身第8名。

第4名是瑞典暢銷心靈書「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」；第5名「如果歷史是一群喵1：夏商西周篇」則以漫畫形式，透過12隻化身歷史人物的貓講述歷史故事與趣聞知識。

第6名日本翻譯童書「神奇柑仔店1：帶來幸福的錢天堂」宛如化身兒童版的解憂雜貨店，富具想像力也探討人性與人生哲理；第7名「植物大戰殭屍：成語漫畫：語文高手之登龍祕笈」則詼諧教導成語知識，深受兒童與青少年歡迎。

第9名是科普漫畫「誰是仿冒大王？」講述主角鴨嘴獸「達克比」調查動物行為生態、找出仿冒者的故事；第10名則是「如果歷史是一群喵2：春秋戰國篇」。

以各類別熱門書來看，總類「療心圖書館：小鎮圖書館長告訴你閱讀改寫人生，遇見幸福的秘密」最受青睞；宗教類由達賴喇嘛所作的「最後一次相遇，我們只談喜悅」、自然科學類「我很奇怪但很可愛2：天生就是超級咖：這些動物的驚人祕密」都很受歡迎。

至於應用科學類「努力，但不費力：只做最重要的事，其實沒有你想的那麼難」、社會科學類「持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法」、藝術類「一個人邊跑邊吃：高木直子呷飽飽馬拉松之旅」、漫畫藝術類「ONE PIECE航海王」也榮登各類榜首。

童書前5名，除了第2名由「誰是仿冒大王？」拿下，其餘皆由「神奇柑仔店」系列包辦，第1名起依序為首集「帶來幸福的錢天堂」、第2集「我不想吃音樂果」、第12集「神祕人與駱駝輕鬆符」與11集「失控的最強驅蟲香水」。

另外，近年電子書也相當熱門，新北市圖書館目前館藏約65萬冊電子書，最受民眾歡迎的又以應用科學類、語言文學類為主。

電子書去年最熱門前10名書籍依序為，「我可能錯了—森林智者的最後一堂人生課」、「投資最重要的事—一本股神巴菲特讀了兩遍的書」、「窮查理的普通常識—巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學」、「神奇柑仔店1：帶來幸福的錢天堂」與被翻拍為同名熱門電視劇的「八尺門的辯護人」。

第6至10名分別為「好好說話—粉絲破千萬！最強說話團隊教你新鮮有趣的話術精進技巧」、「刻意練習—原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法」、「神明所教的60甲子籤詩解籤訣竅」、「金錢心理學：打破你對金錢的迷思，學會聰明花費」、「英文單字語源圖鑑—看圖秒懂，最高效的單字記憶法！」。

新北市立圖書館說，只要申辦新北市立圖書館借閱證，就能在新北市立圖書館網站「電子資源」管理系統免費借電子書，期限為14天。免費電子書平台包括HyRead電子書（https://tphcc.ebook.hyread.com.tw）、台灣雲端書庫@新北市（https://lib.ebookservice.tw/nt/）與udn讀書館（https://reading.udn.com/lib/tpc）。