植物殺手也能養活 發財樹等5種室內植栽照顧攻略

農曆新年到來，包括發財樹、金錢樹、富貴竹、虎尾蘭和長壽花都是好照顧又應景的室內植栽，其中虎尾蘭更能淨化空氣。新北景觀處介紹植物特性與照顧方式，讓植物殺手也能養活。

新北市政府綠美化環境景觀處說，馬拉巴栗又名發財樹、招財樹，喜愛較乾燥、排水性佳的環境，因此澆水頻率不用太高，等盆土乾燥後再澆透即可，通常是每1到2週澆1次。

馬拉巴栗對環境適應性強，建議可放在沒有陽光直射（半日照）、通風良好的地方。發財樹以土養較多，但現在也有水培方式。

新北景觀處表示，美鐵芋因葉片肥厚多肉、橢圓具光澤，造型就像錢幣，因此又被稱作金錢樹、金幣樹等。

美鐵芋生長緩慢，且耐陰耐熱，土耕、水培皆可；以土耕來說，澆水頻率要隨季節改變，冬季約半個月1次，春秋季每週1次，夏季可3天1次，見土乾再澆即可，每次水量不可過多，避免太潮濕導致根部腐爛。建議放在明亮的光線下，像是客廳或書房都很適合。

新北景觀處說，富貴竹具竹報平安、節節高升、富貴吉祥寓意，不過其實它不是竹子，而是小喬木。

富貴竹不需要特別照顧也能生長，土耕、水耕皆可，但仍以水耕居多。如果以水耕養殖，只需每週換水並確保根被覆蓋即可。如果在土中種植，等最上層土壤變得乾燥再澆水。

新北景觀處表示，虎尾蘭葉片硬直挺立、肥厚多肉，尤其黃金虎尾蘭的金邊象徵財運，綠色象徵健康，被認為有招好運、正能量與保護特質。此外，虎尾蘭能吸收空氣中80%以上有害氣體和重金屬微粒，有「空氣清道夫」之稱。

虎尾蘭極易栽種，非常適合新手，不僅耐旱、耐陰、生命力強，且土耕或水培都可以。如果種在土裡，春天與夏季約7到10天澆1次水、冬季半個月澆1次即可；等土壤表面乾了以後再澆，否則水量過多易使根部腐爛。建議可擺在光線較弱區域。

新北景觀處說，長壽花具肉質葉片，相當耐旱，繁殖力強，且象徵健康長壽、福祿安康。

長壽花喜歡陽光充足但日照時間短的環境，可忍受室內弱光環境，一般來說，適合放在窗台或室內靠窗等光線充足且通風的地方，無須費心照顧，就能有約2個月的觀花期。長壽花最怕高溫多濕，所以不用給太多水，以免根部腐爛。