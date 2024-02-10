快訊

蔡壁如15日入中市府任職 盧秀燕認主動邀請 原因曝光

居家布置創造過年儀式感 專家說龍年招財要補「水」

拜年傷腦筋？iPhone內建7招 送吉祥話免用罐頭回應

植物殺手也能養活 發財樹等5種室內植栽照顧攻略

中央社／ 新北10日電

農曆新年到來，包括發財樹、金錢樹、富貴竹、虎尾蘭和長壽花都是好照顧又應景的室內植栽，其中虎尾蘭更能淨化空氣。新北景觀處介紹植物特性與照顧方式，讓植物殺手也能養活。

新北市政府綠美化環境景觀處說，馬拉巴栗又名發財樹、招財樹，喜愛較乾燥、排水性佳的環境，因此澆水頻率不用太高，等盆土乾燥後再澆透即可，通常是每1到2週澆1次。

馬拉巴栗對環境適應性強，建議可放在沒有陽光直射（半日照）、通風良好的地方。發財樹以土養較多，但現在也有水培方式。

新北景觀處表示，美鐵芋因葉片肥厚多肉、橢圓具光澤，造型就像錢幣，因此又被稱作金錢樹、金幣樹等。

美鐵芋生長緩慢，且耐陰耐熱，土耕、水培皆可；以土耕來說，澆水頻率要隨季節改變，冬季約半個月1次，春秋季每週1次，夏季可3天1次，見土乾再澆即可，每次水量不可過多，避免太潮濕導致根部腐爛。建議放在明亮的光線下，像是客廳或書房都很適合。

新北景觀處說，富貴竹具竹報平安、節節高升、富貴吉祥寓意，不過其實它不是竹子，而是小喬木。

富貴竹不需要特別照顧也能生長，土耕、水耕皆可，但仍以水耕居多。如果以水耕養殖，只需每週換水並確保根被覆蓋即可。如果在土中種植，等最上層土壤變得乾燥再澆水。

新北景觀處表示，虎尾蘭葉片硬直挺立、肥厚多肉，尤其黃金虎尾蘭的金邊象徵財運，綠色象徵健康，被認為有招好運、正能量與保護特質。此外，虎尾蘭能吸收空氣中80%以上有害氣體和重金屬微粒，有「空氣清道夫」之稱。

虎尾蘭極易栽種，非常適合新手，不僅耐旱、耐陰、生命力強，且土耕或水培都可以。如果種在土裡，春天與夏季約7到10天澆1次水、冬季半個月澆1次即可；等土壤表面乾了以後再澆，否則水量過多易使根部腐爛。建議可擺在光線較弱區域。

新北景觀處說，長壽花具肉質葉片，相當耐旱，繁殖力強，且象徵健康長壽、福祿安康。

長壽花喜歡陽光充足但日照時間短的環境，可忍受室內弱光環境，一般來說，適合放在窗台或室內靠窗等光線充足且通風的地方，無須費心照顧，就能有約2個月的觀花期。長壽花最怕高溫多濕，所以不用給太多水，以免根部腐爛。

高溫

延伸閱讀

YouBike 2.0E能否騎人行道？桃園、新北不同制一線之隔恐觸法

還沒吃到年夜飯…新北樹林公寓驚傳氣爆 8旬獨居婦燒燙傷急送醫

影／31歲謊稱48歲根本不像 新北通緝犯肚子餓想買肉羹被逮

新北工廠清洗機台排廢水污染水圳 最高可罰300萬

相關新聞

除夕成功安太座 蔣萬安：老天給我最美的太太「我求生意志強」

由於行程繁忙，台北市長蔣萬安昨直呼「大家放我一馬，否則我要被太太放生」，他要回家安太座。今早他赴艋舺龍山寺參香，受訪時被...

台北捷運除夕夜變這樣 網友：跟疫情3級警戒一樣空

由於民眾南下返鄉，台北市每逢春節期間初期人車銳減。昨天除夕，游姓網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出昨晚7時半的台北捷運...

連勝文籲黨檢討造勢音樂沒聽過 蔣萬安突獻唱這首歌

國民黨副主席連勝文昨在個人臉書提到選後檢討，他認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他...

湧蓮寺公籤稱「兩岸恐有衝突」 蔣萬安喊話賴清德

新北市蘆洲區湧蓮寺昨23時35分抽出國運籤，針對「士籤」到中下籤，管理委員會常務委員楊蓮福解釋，兩岸可能會有衝突，但仍有...

春節警消堅守崗位 蔣萬安慰問發紅包 獲贈畫像笑了「比我本人帥」

農曆春節假期，警察局、消防局仍24小時全年無休。台北市長蔣萬安今天視察、慰問各區派出所及分隊，並發放過年紅包，感謝基層同...

交通防制出現成效 北市警「違規寶可龍圖鑑」提醒罰鍰

台北市中正一警分局指出，去年轄內全般交通事故發生5239件，其中A2類交通事故發生1313件，受傷1768人，相較前年A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。