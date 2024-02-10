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台北捷運除夕夜變這樣 網友：跟疫情3級警戒一樣空

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有網友昨天除夕夜直擊台北捷運中正紀念堂站空蕩蕩場景，旅客不多，他打趣，「跟疫情三級警戒的時候一樣空」。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團
有網友昨天除夕夜直擊台北捷運中正紀念堂站空蕩蕩場景，旅客不多，他打趣，「跟疫情三級警戒的時候一樣空」。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團

由於民眾南下返鄉，台北市每逢春節期間初期人車銳減。昨天除夕，游姓網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出昨晚7時半的台北捷運中正紀念堂站照片，他打趣，「跟疫情三級警戒的時候一樣空」。其他網友表示，「每到春節感覺這時候才是台北人的天下啊」、「台北整體路況也都是順暢的」。

台北捷運的中正紀念堂站可轉乘淡水信義線、松山新店線，平日是人潮眾多的繁忙大站。不過，每年春節前半期旅客人數銳減。台北捷運今年春節期間也調整班距，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、文湖線，各主線平均班距約2.5至9.5分鐘，深夜時段班距約12分鐘，並視人潮情形彈性調整班距。新北投及小碧潭支線全天班距約10至20分鐘。

網友表示，「真正的台北人幾乎都出國了，不是台北人都回中南部，所以台北一到春節就是個空城」、「沒見過中正紀念堂這麼少人，平常上班日那個轉乘人數多的勒，而且紅線車還會等綠線的旅客轉乘」、「台北過年期間人車都會少一半以上啊」、「很愛這時候的台北」。

也有網友表示，「因為都去日韓了啊」、「初三就一堆人了」、「人都集中在彩券行」、「因為都還卡在國道？」、「團圓夜家族聚餐了」、「來高雄吧！現在高雄觀光客很多」。

台北捷運公司精選捷運沿線廟宇，邀請民眾搭捷運走春祈福；包括：龍山寺（板南線-龍山寺站）、板橋慈惠宮（板南線-府中站）、大龍峒保安宮（淡水信義線-圓山站）、關渡宮（淡水信義線-關渡站）、松山慈祐宮（松山新店線-松山站）、台北霞海城隍廟（松山新店線-北門站）、行天宮（中和新蘆線-行天宮站）、烘爐地南山福德宮（中和新蘆線-南勢角站）、碧山巖開漳聖王廟（文湖線-內湖站）、指南宮（文湖線-動物園站）。

捷運 春節 淡水信義線

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