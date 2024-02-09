侯友宜慰問新北聯醫 感謝犧牲假期守護民眾健康

新北市長侯友宜今天前往市立聯合醫院三重院區復健大樓，慰問犧牲假期的留守醫護人員，對他們堅守崗位、犧牲假期維護民眾健康，表達感謝和敬意。他也發送小紅包給予新春祝福。

侯友宜接受聯訪時表示，春節期間醫護非常辛苦，看到急診室滿滿都是人，病房也幾乎都有病患住院，這段時間因天氣變化大，有許多流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者。

侯友宜提醒民眾，新北市有157家合約醫療院所，春節連假期間不打烊，提供民眾COVID-19疫苗接種和就診，醫院急診室也提供服務。

新北聯醫院長項正川透過新聞稿表示，過去一年新北聯醫提供廣泛醫療服務，包括近45萬人次門診、超過6萬人次急診，及超過1萬人次住院服務。因應春節期間醫療需求，提供全天24小時的急診服務，12日（初三）至14日（初五）上午加開春節特別門診，15日（初六）恢復正常門診服務。