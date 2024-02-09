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春節休2天「安太座」 蔣萬安：快要被太太放生

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天早上前往中山二派出所慰問值班員警。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安今天早上前往中山二派出所慰問值班員警。記者鍾維軒／攝影

農曆春節到來，台北市長蔣萬安安排許多慰問、參香行程，僅初二、初三休假。蔣萬安今赴北市中山二派出所慰問警察，他受訪時直呼「請大家放我一馬」，要回家安太座，否則要被太太放生了。

蔣萬安一連幾日慰問春節還要上班的單位，包括環保局、警察局、衛生局、台北市立聯合醫院等處，僅初二、初三沒有行程。被問到要去哪出遊？蔣萬安說，他需要一點時間好好陪伴家人，安太座一下，「大家放我一馬，否則我要被太太放生」，給點時間陪太太、孩子，有機會一打三，讓太太好好休息。

蔣萬安表示，過年期間幾乎是全年無修，除了持續慰問基層工作人員外，明天開春第一天，也已經安排到各個宮廟走訪，向所有市民拜年，祈求新的一年台北市四時無災、市民安居樂業，發放發財金，盼店家生意興旺。

而傳出年後蔣萬安將邀請5名國民黨台北市立委討論如何爭取北市建設，被視為布局2026或2028。他說，無論是中央立委為地方政府爭取建設經費，或市府團隊、議員等，都是全力為市民權益打拚，以市民權益為最優先考量，開春後會邀請大家一起討論如何爭取更多權益。

蔣萬安

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