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蔡壁如入台中市府布局2026？ 民眾黨部主委：想太多

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委、議員江和樹表示，民眾黨一直被認為是台北政黨，缺乏地方服務，蔡壁如留台中扎根非常重要。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委、議員江和樹表示，民眾黨一直被認為是台北政黨，缺乏地方服務，蔡壁如留台中扎根非常重要。圖／江和樹提供

民眾黨立委蔡壁如角逐台中第一選區立委選舉失利，經台中市長盧秀燕延攬入府，年後擔任台中市市政顧問，民眾黨台中市黨部主委、議員江和樹表示，民眾黨一直被認為是台北政黨，缺乏地方服務，蔡壁如留台中扎根非常重要，而外界傳是為2026台中市長候選人布局，他說，「想太多」。

對於外界傳言，蔡壁如入台中市府後，是否為此布局2026年台中市長長候選人？江和樹表示，「想太多了啦，沒有那麼簡單啦」，也質疑操作話題的人心態為何，國民黨怎麼可能禮讓民眾黨「沒有血緣關係的人」。

江和樹說，對於蔡壁如年後赴台中市府擔任市政顧問，他身為民眾黨台中市黨部主委感到非常期待，因為民眾黨最不缺乏高空打法，要的是基層的扎根，他感謝蔡壁如願意扎根台中。

江和樹表示，民眾黨一直讓人以為是台北的政黨，他們缺乏地方性服務，看見蔡壁如短短來台中半年，在海線第一選區就拿到46％支持度，而柯文哲才20%多一點，因此有扎根是有效的，希望民眾黨多一些領袖來到中部，尤其決戰中台灣深根台中非常重要。

江和樹指出，台北柯文哲執政8年，民眾黨有5席立委、台北市有4名議員，這樣的經營方式，柯文哲在台北也僅拿到23％，台中這樣經營模式則拿到30％，可見台中非常期待柯文哲到來。

民眾黨 蔡壁如

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