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新北加碼500萬 補助公幼集特班延托

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線報導
公幼延托今年2月上路，新北加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托。圖／新北市教育局提供
公幼延托今年2月上路，新北加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托。圖／新北市教育局提供

公立幼兒園延托政策2月上路，新北加碼500萬，補助辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠；北市也自今年寒假起，實施定額收費課後延長照顧服務。新北身心障礙暨家長勵志協會秘書李秀蓮盼增特教師鐘點，減少流動。

新北公共化幼兒園自2013年起延托至晚上7點，至今逾8成園所開設，去年共2萬918人次參加，其中延托至晚間6點至7點的幼生有3059人次。中央2月起補助公托延托統一收費差額，統一收費每小時35元，寒暑假每月2000元，經濟需要協助的家庭、特教生則皆免收費，家長可以更安心地工作，減輕學齡前幼兒家庭托育負擔。

中和國小幼兒園周姓主任說，公幼寒暑假延長照顧通常由老師輪值，較難完善顧及特殊幼兒適應學習，集特班延托獨立成班，可讓特教孩子得到更妥善且適性的照顧。李秀蓮也說，自己孩子是中重度自閉症，適應環境弱，過去幼兒園延托及寒暑假編班，都將特教班幼兒分散在各班，孩子情緒容易不穩，集特班延托是好政策。

另外，北市寒假起配合中央，實施新訂課後延長照顧服務實施要點，定額收費，課後下午4時至6時延長照顧，1小時收費35元、半小時20元；寒暑假加托服務含餐點每日120元、每月上限2000元，不足部分由教育部及北市府支付；教育局也加碼補助下午6時至6時30分照顧費用，半小時20元，也增訂逾時接回幼兒的相關收費等措施。

幼兒園 新北 長照

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