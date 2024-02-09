小年夜 雙北市長拜早年、視察疏運

小年夜年節氣氛滿滿，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨分別慰問年節前仍堅守崗位的清潔隊、醫護人員和員警，向眾人拜早年。雙北都鼓勵民眾在年節休假之餘也要適度運動。

春節連假第一天，蔣萬安在臉書以影片向民眾拜早年，市府團隊都圍上跨年限定版圍巾，副市長李四川、林奕華拿鞭炮、蘋果祝民眾「龍年大吉、心想事成」，壓軸由蔣萬安送上祝福，盼民眾「福運龍來」、「萬事龍平安。」蔣表示，12區的運動中心初二就開放，民眾姓名裡有「龍」或生肖屬龍都可免費入場。隨後蔣萬安慰勞南港清潔隊，送上水果禮盒及紅包，不少隊員熱情上前要求合照。

新北市長侯友宜（右）小年夜慰勞新北市執勤員警，受到熱烈歡迎。記者陳正興／攝影

侯友宜前天先視察春節高鐵等疏運狀況，昨天中午至新北市警局勤務大樓慰問執勤的新保大、交大、婦幼隊警察，並致贈加菜金，感謝警察的辛苦以及警眷的支持和警員們一起圍爐用餐。今天他將赴新北聯醫三重院區慰問新北聯醫留守人員。新北體育局表示，新北15座運動中心、泰山體育館及板樹體育館，除今明兩天休館，初二起開放，並推出春節優惠活動，生肖屬龍的民眾有專屬優惠，例如出示身分證件至板橋運動中心可享體適能1小時升級2小時。

花蓮火車站前天下午陸續出現返鄉人潮，昨天和今天達高峰，單日下車旅客超過1萬3千人次，縣府春節返鄉專車滿載遊子回家，縣府發送新春福袋。花蓮火車站長楊舜安說，今年旅運人數比往年春節略少，各列次還有零星餘票。縣府表示，福袋以花蓮太平洋燈會主視覺「鰲躍龍門」為設計意象，縣長徐榛蔚將從初一起到縣內各宮廟發送給民眾，10日初一在慈雲宮、吉安聖南宮、仁里萬善廟。

「歡樂宜蘭年」是全國唯一在農曆年舉辦的跨年活動，已邁入第31年，除夕守歲晚會今晚9點30分起爐，祈福儀式，由縣長林姿妙等人點燃會場中的大爐火，邀請禾一文化傳承舞團演出，接著有一連串表演，最後壓軸是趕年獸、倒數跨年及發送龍年紅包，吃完年夜飯可到中興文創園區守歲；國立傳統藝術中心初一及初二優惠縣民免費人園。

金門縣長陳福海昨天先到3處傳統市場賀年，再轉往尚義機場迎接鄉親返鄉過年，現場發放暖暖包、福袋、小玩偶，分享喜氣，陳福海逐一向民眾拜年，祝大家新的一年平安順遂。