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蔣萬安小年夜龍山寺拜年 里長：夜市初一到初五不打烊
台北市長蔣萬安今天晚上走訪萬華區龍山寺周邊夜市，向攤商及民眾們拜年，同時也發放六百個發財金。青山里長李昭成表示，夜市從即日起到農曆初五（14日）都營業，歡迎民眾前來走訪龍山寺、青山宮之餘，也來夜市填飽五臟廟。
今天正值小年夜，蔣萬安、產發局長陳俊安、市場處長陳庭輝，以及北市議員郭昭巖陪同，一起逛遍艋舺夜市、廣州街夜市及梧州街夜市品嚐各式美食小吃。
特別是其中一家涼粉店，是由聽障的夫妻經營，因此借助電子支付，蔣萬安吃了一口大讚好吃，雙手大拇指彎了兩下，以手語表示謝謝。
現場也有不少採買逛街的民眾搶著與蔣萬安合影，他也祝賀新年之餘也聊起何時返鄉等日常。
在地里長李昭成說，今天雖然飄雨，但雨勢比前幾天小，人潮漸漸回升，通常大年初一到初三，民眾到附近大廟走春，也會來逛夜市，預計攤商業績比去年成長。
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