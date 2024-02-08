新北工廠清洗機台排廢水污染水圳 最高可罰300萬

新北環保局今天表示，7日據報樹林區新興橋下疑遭污染，循線稽查發現某工廠排放清洗機台廢水造成復村圳污染。環保局依違反水污染防治法告發，最重可裁罰新台幣300萬元。

新北環保局今天發布新聞表示，7日由民眾組成的「水環境巡守隊」於樹林區新興橋巡檢時，發現一股白色廢污水排放至鹿角溪，當下立即錄影蒐證並通報環保局。

環保局說，稽查人員沿著區域上游溯源，現場排水管線為埋在水溝內的圓管，無法追蹤污水流向；但稽查人員徒步沿巷弄不斷確認，終於在樹林區新興街外再度發現白色廢水；在鄰近的金展精密公司場內，發現員工正清洗工廠機台，場內排放大量白色廢水。

環保局說，經稽查人員投放示蹤劑確認流向，證實廢水經場內溝渠流入復村圳造成污染。業者坦承，將廢切削油倒到場內水溝，未留意切削油乳化後，造成嚴重的污染。

環保局說，業者已違反水污染防治法第30條規定，依法告發，並命業者立即停止排放並派員清理。

此外，現場還發現該公司有產出事業廢棄物，但並未申請事業廢棄物清理計畫書，沒有每月上網申報事業廢棄物流向，依照違反廢棄物清理法告發，最重可裁處300萬元罰鍰。