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過年老宅也要換新衣 北市都發局「都更5＋2」主動出擊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市都發局從去年陸續推出「都更5+2箭」。本報系資料照
台北市都發局從去年陸續推出「都更5+2箭」。本報系資料照

龍年新春除舊佈新，年久的老宅也該蛻變換新。台北市都發局從去年陸續推出「都更5+2箭」，新增「防災型都更專案」及「整建住宅專案計畫」，透過主動出擊協助老舊房屋，以今年的公辦都更7599專案計畫，放寬意願書受理格式、簡化程序，開春申請破5案，迄今也有10案進入第二階段說明會及意願調查。

都發局介紹，「防災型都更專案」以增加誘因、減災害、加速辦的精神，提升「耐震能力不足」的危險建物，市府於去年辦理兩場次都市計畫說明會，專案刻於都市計畫審議階段，預計於今年布實施。

另外，「整建住宅專案計畫」透過增容積、補利息、齊協力的方式提高整宅都更意願，市府主動出擊辦理四場政策法令說明會，將持續擴大觸及整宅專案協助對象。

都發局也說，市府修正「都市更新自治條例」，使得未來更新案件審查時效可縮短3個月、全市共計130處山坡地危險建築可受惠辦理都市更新、更新建築方案規劃更彈性及便利。

同時，危老排障礙為了改善危險及老舊房屋，市府每年推動100件以上重建計畫案核准，持續培訓危老推動師達5000名，加強輔導民間辦理危老重建。

而電梯加碼部分，都發局說，市府提高補助金額至每案300萬元，迄今已有9案核准施工，未來將再加強宣導鼓勵民間申請辦理補助，不僅提升建築安全性，更提供居民安心便利的生活環境。

都市計畫 都更

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