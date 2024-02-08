企業社區宮廟多管齊下 北市創能儲能全面啟動

北市淨零碳排下一步，環保局長吳盛忠指出，能源轉型是關鍵，除宮廟、社區願以太陽能發電，首創的「光創儲補助」，112年度補助件數破4000件，減碳逾1370噸。

吳盛忠告訴中央社記者，他隨台北市長蔣萬安出訪新加坡，看到民宅、廠房、商店等，許多都是分散式發電、自發自用，還有以垂直太陽能圍籬發電的農光共生電廠等，都顯示了創能儲能的重要。

吳盛忠說，能源轉型是淨零關鍵，要達到2050淨零碳排，不能單靠節能減碳，還要致力綠色創能、儲能發展，使建築物達到能源自給自足。

北市目前已有首座光儲合一隔音牆，裝置128片可撓式太陽能板，可供給橋下的清潔隊瑞安分隊冷氣、變頻電扇、微波感應燈管等所需電力；並首創低碳綠能流廁車，太陽能電力自發自用，更可避免為了使用空調而怠速惰轉發電所造成的排氣及噪音污染。

而創能儲能這條路「與神同行」，北投區洲美里屈原宮是北市首座創能儲能示範宮廟，用電自發、降低對市電的依賴，每年減少2.4萬公斤碳排，也提供北市宗教場所淨零轉型的參考。

另外，北市112年度以新台幣1億元首創「光創儲補助」，依社區或住宅在創能、儲能、節能方面作為，提供最高600萬元補助，並新增住宅裝設建物玻璃隔熱膜補助，減輕室內空調負荷、補助低收入戶汰換1級能效冰箱等。

吳盛忠舉例，鄰近市府的社區翠亨村名廈申請設置太陽能與風力發電設備，並結合儲能電池及能源管理系統，供應社區公共用電，每年發電約2萬多度，預計可節省電費9萬餘元，減碳約13噸；主委與居民都大力支持。

環保局統計，112年度住宅社區創能儲能及節能補助計畫，共計4111件，一年節電276萬8544度、減碳1370.43噸；今年預算除了續編1億元繼續部署分散式發電，還要擴大補助對象，預計補助300處，一年節電359萬度、減碳1830噸。

吳盛忠表示，下一步不只是要更加推廣創儲能教育，也會全面擴大太陽能發電在民眾生活中的運用，例如今年公車站牌等就會設置更多太陽能板，並希望更多民間企業參與。

氣候變遷管理科技正郭孟融補充，現在太陽能板技術日新月異，外觀變得漂亮許多，承重、遇到颱風很危險、不美觀等問題已大大降低；不過現行裝設再生能源設備的法規，邏輯偏向電廠規格，對一般社區或住宅來說相對麻煩，若法規跟得上技術進步而能簡化，對創儲能概念深入社區是一大利多。