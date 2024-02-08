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板橋土城汙水接管 2800戶年前完成

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北土城順風路已完成接管的後巷，環境整潔煥然一新。圖／新北水利局提供
新北土城順風路已完成接管的後巷，環境整潔煥然一新。圖／新北水利局提供

新北全區汙水接管率72.18%，其中板橋88.42%、土城63.24%，板橋、土城一帶仍有用戶未接管，影響生活環境。水利局規畫年前可完成板橋長江路一段及土城長風里一帶汙水接管，總計2800戶受惠。

板橋及土城雖為都會區，但板橋長江路一段與溪頭街之間共330戶，過去因多管線問題而無法接管，水利局規畫「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第三標（支／分管及用戶接管）」工程，2022年10月開工至今，進度已達4成。

水利局長宋德仁說明，長江路一段地底下多為台電特高壓及低壓管線，另還有雨水箱涵、自來水管及瓦斯管線等，經重新研議施工路徑，目前已完成工作井設置，預計農曆年後推進地下管線，並陸續開後巷說明會及逐戶訪談作業。

宋德仁指出，土城長風里國宅共737戶，為過去眷村所改建，經排水調查及確認後巷施工及維護空間後，自去年11月進場施工，同時協調中華新城社區內部改管，預計農曆年前可全數完工。林姓住戶說，終於盼來接管，會盡快配合政府工程。

水利局表示，土城及板橋一帶汙水工程正在溪頭街工作井立坑及土城長風里周邊用戶接管，預計農曆年前可完成2800戶接管，為當地帶來更舒適的居住環境。

市議員黃淑君表示，長江路上不僅化糞池小、水溝也小，民眾近十年都苦不堪言，接管時更發現房屋沒有地界，肯定市府這次沒有忽視民眾需求。

水利局 農曆年

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