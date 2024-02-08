沙崙海灘出入口建圍籬 地方譁然

新北淡水沙崙海域風景優美，但居民埋怨有馬糞、沙灘車違規進入。當地里長近日發現出入口正在加蓋一人高的圍籬，未曾與地方溝通；馬術選手郭淑美也批，「是在戒嚴時代？」觀旅局表示，會建請國產署與地方協調。

淡水沙崙海域2012年被公告危險海域禁止進入，但仍有民眾到灘遊憩，附近有咖啡廳及私人馬場，不定期舉辦淨灘音樂會或提供沙灘騎乘體驗，更是婚紗拍攝知名場地，但卻遭居民抱怨沙灘車、汽機車違規進入、馬糞造成髒亂。

由於沙崙沙灘為國有地，國產署去年底與新北市府開會決議，在沙灘2處出入口設置阻隔設施，避免車輛進入，近日已架起7、8片高圍欄。沙崙里長彭瑀筑說，她上周六才知道沙灘在施作圍籬，政府不跟地方溝通，若有人溺水恐影響救援速度，「出事算誰的？」

業者憂心，沙崙海域過去一年有10多起自殺、溺水，都是居民用沙灘車載急救人員下沙灘，如果圍起來，沙灘有人出事也幫不了忙。

馬術選手郭淑美說，馬術在沙崙海灘已有40年歷史，也曾為2屆全運會馬術競賽場地，為新北連續9年拿下全運會馬術冠軍，更是各地馬術愛好人士、新北市騎警隊野外訓練場及身障團體馬術復健場所，「因部分民眾陳情就封閉沙灘，是在戒嚴時代？」

議員鄭宇恩表示，沙崙水域已有海象報告評估可季節性開放水域遊憩活動，市府卻拖延開放規畫，現又未和當地居民溝通下，因少數違規事件，就以圍籬來限縮民眾親近海洋權益，增加海灘發生意外時救災困難，更顯得政府機關違背向海致敬政策。

議員陳偉杰指出，國產署及市府相關單位預計農曆年後將再次開會協調，市府應承接起維管責任，或由沙崙文創園區認養，都是正面的方式。

新北觀旅局表示，為處理民眾陳情，才會邀集相關單位釐清權責，並邀集國產署、淡水區公所及相關局處現勘；國產署考量管理人力，才在沙崙海灘2處出入口設置阻隔設施，阻隔汽機車、沙灘車或馬匹進入，後續建請國產署與在地積極溝通協調，據實際情況制定合適管制措施。