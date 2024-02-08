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食材商停車場違法交易 老鼠啃咬

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市議員徐立信昨指出，萬華區一處堤外停車場竟成違法小型批發場，每天凌晨有許多食材商會將要交易食材擺在停車場內，因無人看守，成為「老鼠的食物天堂」，恐成食安大破洞，受害民眾恐難以估算。北市衛生局指出，今天凌晨就會派員稽查，如現場還有盤商違規交易，將要求限期改善，否則將開罰6萬至2億元不等罰款。

徐立信表示，北市府慢六拍，不僅停管處公有的停車場被違規使用毫無管理，還有市場處、衛生局、環保局、警察局、消保官等都沒人管？如此大的食安破口，難道相關單位不知情？還是放任不管？市民的食安問題誰來把關?過去有民眾投訴打1999反映，不過市府卻無人理會。

徐立信昨提供的影片顯示，許多盤商將一簍簍食材放在停車場空格內，簍子內食材旁還有估價單，一隻老鼠就從食材內鑽出來，明顯現場沒人看管，交易模式也很怪，非常離譜。取貨的下游攤商表示，他們銷售的對象非店家，而是市場小攤商。

市場處回應，這樣的盤商模式應該是為了節省成本，才選擇到外面違法交易，市場處管理的是市場範圍內。

衛生局科長林冠蓁表示，過去的確有收到民眾透過1999陳情，不過因對方沒有留下地點，導致無法前往稽查，今凌晨就會即刻稽查是否有違反食品安全。另外，衛生局定期都有針對食品安全抽查，每年訂有抽查計畫，抽驗件數平均4000件，也會稽查市面通路賣場餐廳食品安全，抽驗不合格都會源頭追溯。

停管處表示，因堤外停車場不屬於道路，下午5點後為免費停車空間，致現場無管理人員，後續會由警察局認定為道路的延伸，引用道路交通管理處罰條件取締。

停車場 衛生局 食材

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