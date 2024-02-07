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影／先嗇宮「魚躍龍門」搶先點燈 數分鐘煙火點亮星空

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重先嗇宮元宵燈會開燈儀式，絢爛煙火點亮星空。記者李成蔭／攝影
三重先嗇宮元宵燈會開燈儀式，絢爛煙火點亮星空。記者李成蔭／攝影

農曆新年就要到來，新北燈節也規畫眾多燈區，讓民眾同樂，其中新北三重先嗇宮今日搶先點燈，成為新北最早賞燈區，儀式上有絢爛煙火瞬間點亮星空，宮廟前園區內各種燈飾也都亮起，將連17天一路展至元宵節

三重先嗇宮今日搶先點燈，為新北燈節先暖場，立法院副院長江啟臣、新北市議會國民黨團書記長陳偉杰、三重先嗇宮董事長李乾、民政局長林耀長，以及眾多神農宮廟委員會都到場同慶。儀式上有數發煙火點亮璀璨星空，時間長達數分鐘之久，吸引眾多民眾圍觀。

李乾龍表示，先嗇宮每年都有燈會，今年特別配合新北市府，在河堤內也有一座壯觀花燈，而明年就是先嗇宮270年，因此今年還特別準備為考生祈福的「魚躍龍門」「獨佔鰲頭」，後面還有文昌殿，考生來就送狀元餅、智慧餅，讓考生到考場妙筆生花。

江啟臣也說，先嗇宮點燈幾乎是全台最早，其實過去春節燈會或元宵節，先嗇宮每次幾乎都搶頭香，今年也以最早時間點亮龍年光明的一盞燈，相信今年龍年是12生肖眾所期盼的一年 ，所以今年絕對「吉龍舞春（錢都有剩）」。

林耀長表示，感謝先嗇宮參與新北燈節，今年還在大都會設置壯觀花燈，市長侯友宜將於2月16日前往點燈；先嗇宮過去連六年協助市府，這次新北燈節中最早點燈的，將連17天展出，真的非常漂亮。另外，也感謝先嗇宮過去疫情期間，或在警消設備協助上從不吝嗇。

先嗇宮表示，燈會今日點燈後，接下來將連續17天每晚6時至10時亮燈，要上民眾都能欣賞到絢麗的燈飾，預計一路展出至元宵節。

三重先嗇宮元宵燈會開燈儀式，絢爛煙火點亮星空。記者李成蔭／攝影
三重先嗇宮元宵燈會開燈儀式，絢爛煙火點亮星空。記者李成蔭／攝影
立法院副院長江啟臣（左四）、新北市議員陳偉杰（左三）今晚間赴新北三重先嗇宮，參與先嗇宮元宵燈會開燈儀式。記者李成蔭／攝影
立法院副院長江啟臣（左四）、新北市議員陳偉杰（左三）今晚間赴新北三重先嗇宮，參與先嗇宮元宵燈會開燈儀式。記者李成蔭／攝影
三重先嗇宮元宵燈會開燈儀式，園區內已有不少燈飾。記者李成蔭／攝影
三重先嗇宮元宵燈會開燈儀式，園區內已有不少燈飾。記者李成蔭／攝影

元宵節 先嗇宮

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