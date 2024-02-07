快訊

高鐵返鄉驚魂！40多歲男子揮刀揚言殺人 車抵左營遭逮

國道3號南向「9車連環撞」 6人送醫 車流一度回堵逾3公里

瘦肉精風波！家樂福、全聯預防性下架 帶這2物可退貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小池百合子唯一會晤六都市長 與蔣萬安談防災凍卵補助

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

東京都知事小池百合子今天訪台，下午到台北市政府拜會台北市長蔣萬安。由於這是小池百合子知事任內首度訪台，蔣萬安為這次拜會的唯一一位六都市長，兩人今天會面分別就防災、少子化、永續發展等議題交換意見，並且針對小池知事上任後推動的凍卵補助政策、還有創業家簽證計畫等交換意見，後續北市府將與東京都相關單位對接，持續交流、借鏡執行方向。

這次是小池百合子兩屆知事任內，第一次訪問台灣，除了拜會總統蔡英文、副總統賴清德，小池百合子一行參訪團下午拜會台北市長蔣萬安，明天小池還會與蔣萬安茶敘，並到五指山弔念前總統李登輝，明日下午4時許離開台灣。

蔣萬安表示，他與小池知事談很多議題，幾乎無話不談，包括東京台北都有少子化問題，他特別請教小池知事上任後推動的凍卵補助政策，去年有七千位女性申請，小池給予很多寶貴建議，接下來會與北市府的相關局處會對接，針對執行交換意見。

另外，兩人還針對永續發展、住宅、交通電動公車等交換意見，蔣萬安說，他也特別提出創業家簽證計畫，東京都也願意與台北合作，未來創業家有機會到對方城市可以使用新創空間，市府將進行後續的對接與討論。

小池百合子表示，這次與蔣萬安會面，兩人討論到防災、新創事業等兩個城市面對的問題，希望未來能在這部分有更多互動協助，透過溝通也希望透過這樣的契機了解雙方共通的課題，分享共有資訊、並找到解決方案。

小池也提到，明年台北市會舉辦世界壯年運動會，東京都也會舉辦聽障奧運、田徑錦標賽等，明年將會是兩個城市體育的年度，兩城市舉辦這麼大的運動賽事。另外還有數位領域、教育、少子化等，希望兩個城市可以有更多互動交流，小池百合子也多次以國語「謝謝」回應。

小池百合子 蔣萬安

延伸閱讀

與小池百合子無話不談 蔣萬安秀扮索隆照兩人開心自拍

王必勝稱沒有任何一點質疑是錯的 蔣萬安點破他錯在這

陽明山花季開跑 來告白蔣萬安打包票：失敗找我

上任1周年施政滿意、快樂程度上揚 蔣萬安：市民快樂最重要

相關新聞

計畫暑假出訪美國 蔣萬安：朝這方向規畫約6月底、7月初

台北市長蔣萬安規畫今年暑假訪美，外界解讀是為未來總統大位試水溫？蔣萬安今天表示，每一次的參訪都是很重要的城市交流，除了行...

與小池百合子無話不談 蔣萬安秀扮索隆照兩人開心自拍

東京都知事小池百合子今天訪台，下午到台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人無話不談，小池百合子親手幫蔣市長別上明年東京都將舉...

淡水沙崙海灘出入口突建圍籬 地方反彈

新北淡水沙崙海域風景優美，吸引大批遊客到此休憩，但附近居民埋怨有馬糞、沙攤車違規進入。當地里長近日發現沙灘出入口正在加蓋...

龍年參拜北投關渡宮 警方交通管制懶人包一次看

北投關渡宮每年春節湧現民眾參拜，北投警分局今年運用警力和民防義警等人員，依現場車流狀況，於周邊道路實施疏導及管制。警方提...

台北發燒了 市府今年祭三招盼體感降溫2°C

北市近百年平均溫度高於全球1.8°C，尤其都市化、熱島效應與盆地地形影響，使得夏季特別悶熱，市府今年將「由公而私、先新後...

陽明山花季開跑！春節期間上午7點至下午4點 上山管制自用汽車

陽明山花季開跑，民眾龍年出遊玩，士林警分局今起至3月17日，連續假日上午7時至下午4時（包含春節期間2月8日至14日）仰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。