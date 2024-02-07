小池百合子唯一會晤六都市長 與蔣萬安談防災凍卵補助

東京都知事小池百合子今天訪台，下午到台北市政府拜會台北市長蔣萬安。由於這是小池百合子知事任內首度訪台，蔣萬安為這次拜會的唯一一位六都市長，兩人今天會面分別就防災、少子化、永續發展等議題交換意見，並且針對小池知事上任後推動的凍卵補助政策、還有創業家簽證計畫等交換意見，後續北市府將與東京都相關單位對接，持續交流、借鏡執行方向。

這次是小池百合子兩屆知事任內，第一次訪問台灣，除了拜會總統蔡英文、副總統賴清德，小池百合子一行參訪團下午拜會台北市長蔣萬安，明天小池還會與蔣萬安茶敘，並到五指山弔念前總統李登輝，明日下午4時許離開台灣。

蔣萬安表示，他與小池知事談很多議題，幾乎無話不談，包括東京台北都有少子化問題，他特別請教小池知事上任後推動的凍卵補助政策，去年有七千位女性申請，小池給予很多寶貴建議，接下來會與北市府的相關局處會對接，針對執行交換意見。

另外，兩人還針對永續發展、住宅、交通電動公車等交換意見，蔣萬安說，他也特別提出創業家簽證計畫，東京都也願意與台北合作，未來創業家有機會到對方城市可以使用新創空間，市府將進行後續的對接與討論。

小池百合子表示，這次與蔣萬安會面，兩人討論到防災、新創事業等兩個城市面對的問題，希望未來能在這部分有更多互動協助，透過溝通也希望透過這樣的契機了解雙方共通的課題，分享共有資訊、並找到解決方案。

小池也提到，明年台北市會舉辦世界壯年運動會，東京都也會舉辦聽障奧運、田徑錦標賽等，明年將會是兩個城市體育的年度，兩城市舉辦這麼大的運動賽事。另外還有數位領域、教育、少子化等，希望兩個城市可以有更多互動交流，小池百合子也多次以國語「謝謝」回應。