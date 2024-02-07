紅包袋春聯好討喜 新北市議員白珮茹市場大方送

過年到了，大家不是送春聯，就是送紅包袋，而新北市議員白珮茹也應景的，特別請人設計了款式獨特的紅包袋、春聯發送給民眾，就要過年了，所以，這幾天他也勤跑各大市場，送紅包袋，也拜個早年。

新北市議員白珮茹表示，這一站來到忠厚市場發春聯，今年服務處推出的春聯就是攏好運、攏發財，希望大家好運旺旺來，這幾天市場因為過年，大家都來過年採買遇到很多的婆婆媽媽，出來發春聯除了給大家帶來喜氣，也希望透過與民接觸可以更了解基層的需求，發春聯的時候，民眾也會反應很多事項，會一一記錄一一回覆，希望透過更好的服務，新的一年帶給大家福氣滿滿、平安滿滿、健康滿滿。

厚德里長陳有諒指出，議員白珮茹一早就來市場發春聯，發的是他今年推出的好運旺旺來春聯，這個做生意的最喜歡，還有福跟財，財字是小紅包袋就是發大財，有吉祥含義很討喜，希望大家在龍年行大運。

這一站來到忠厚市場，里長陳有諒也陪同一起發，包括攤商、還有來買菜的民眾，都一一拜個早年，現場送春聯，也讓市場，飄散著濃濃的過年氣氛。