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過年走春賞櫻趣 汐止康誥坑溪櫻花開迎春

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止要賞櫻花真的不必遠遊，在緊鄰汐科火車站的康誥坑溪沿岸就可以看的到，里長余寶聰也熱情邀請民眾過年出遊賞櫻花。 圖／觀天下有線電視提供
汐止要賞櫻花真的不必遠遊，在緊鄰汐科火車站的康誥坑溪沿岸就可以看的到，里長余寶聰也熱情邀請民眾過年出遊賞櫻花。 圖／觀天下有線電視提供

過年7天連假賞櫻趣，在汐止要賞櫻花真的不必遠遊，在緊鄰汐科火車站的康誥坑溪沿岸就可以看的到，尤其去年颱風少，今年的花開的特別茂盛，這陣子沿線200多株櫻花都在陸續綻放，接近滿開，預期會一路開到農曆過年，文化里櫻花季，里長余寶聰也熱情邀請民眾過年出遊賞櫻花。

汐止區康誥坑溪生態很好，溪水清澈，魚群悠游，經常也看的到白鷺鷥、夜鷺在溪流中的身影，現在還可以賞花，抬頭望去，櫻花陸續盛開，清澈溪水再加上櫻花綻放，景色好美，這也是文化里櫻花季的特色景象，從上個月底就吸引好多民眾邊散步邊賞花，還拿起相機忙著拍照。

文化里長余寶聰表示，在汐止區文化市民活動中心前的櫻花步道，前陣子出太陽，花開了不少，之後好幾天遇到寒流急凍，不少里民問不是越冷越開花，其實不是，天氣回暖天氣熱櫻花才會開，在活動中心橋頭有一株是今年最早開的櫻花，現在花開完了，己經長葉子，甚至都在長櫻花果了，不過，其他櫻花都在接力綻放。

余寶聰說，今年康誥坑溪道整理的很好，溪水清澈，而且兩岸的櫻花都在開，還有夜間有球燈及照明燈裝點，晚上開燈剛好櫻花樹影、燈影會倒映在溪裡，賞夜櫻景色不輸白天，真的很漂亮，接下來過年連假開始，很歡迎大家到文化里來賞花走春，不過，要提醒最好是搭乘大眾運輸工具，緊鄰汐科火車站可以搭火車，或是搭公車，都很方便，因為，這裡停車不便，在南興路有幾個大型的收費停車場，機車的話在水源路一段附近都有機車格可以停，希望車子盡量不要開進來廟前廣場，因為賞花人潮實在太多，怕會影響通行，所以，來賞花儘量把車停在外圍散步走進來，無憂無慮，賞花更安心、更悠哉。

櫻花季 火車站 賞花

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