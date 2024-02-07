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春節連假護平安 汐止公所備200箱泡麵送警消

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所也準備了200箱的泡麵，慰勞辛苦執勤的警消人員。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所也準備了200箱的泡麵，慰勞辛苦執勤的警消人員。 圖／觀天下有線電視提供

再過幾天就是過年了，為了讓大家安心過好年，為期15天的春安工作己經起跑，在大家休年假時，交通治安消防工作都不打烊，有賴警察、消防及巡守隊等各單位人員堅守崗位、維護治安，為了感謝他們，汐止區公所也準備了200箱的泡麵，慰勞辛苦執勤的警消人員。

汐止區長林慶豐表示，很開心到警分局致贈慰問品，謝謝警分局及消防弟兄，在整個春節期間從2/1日開始到2/15日整整為期15天，負責轄區內相關的治安、交通以及相關的工安工作，特別謝謝分局長所率領的分局團隊，代表公所致上最深的謝意，也期盼在過年期間相關的治安工作以及交通，再麻煩分局伙伴鼎力協助。

汐止警分局長黃國政指出，很感謝帶慰問品來，因為同仁的勤務非常繁忙，有時候往往沒辦法好好的到外面用餐，萬一肚子餓的時候，吃宵夜速食麵是非常好的選擇，再次感謝公所，那警政工作也是區務工作的一部分，在新春期間不管是治安、交通、為民服務，警分局都會跟公所做好全力的溝通協調跟聯繫以配合，希望在春節期間讓汐止居民能度過一個好年。

春節 汐止

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