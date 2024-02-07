龍年參拜北投關渡宮 警方交通管制懶人包一次看
北投關渡宮每年春節湧現民眾參拜，北投警分局今年運用警力和民防義警等人員，依現場車流狀況，於周邊道路實施疏導及管制。警方提醒，民眾可搭乘捷運，從捷運關渡站1號出口，沿大度路3段301巷步行至關渡宮，僅900公尺，約10分鐘路程，也可於1號出口前轉乘133號接駁公車，遠比自行開車更加快速、經濟又環保。
警方管制說明如下：
一、 管制時間：2月9日(除夕)晚上10時至翌日凌晨2時、2月10日(初一)上午7時至下午7時、2月11日至14日(初二至初五)均為8時至晚上6時。
二、 管制區域：
（一）中央北路4段601巷、知行路(自關渡宮牌樓前至大南汽車修理廠)間，採單向通行管制，車輛只准出不准進，惟聖景路維持雙向通行聖景社區，並開放紅燈右轉大度路。往關渡宮之車輛，須由知行路或關渡路進入(關渡宮停車場客滿造成周邊道路壅塞時，總量管制車輛進入關渡路)。
（二）欲往關渡宮車輛可由關渡路及知行路進出；另循關渡路進入車輛一律強制右轉知行路260巷道往關渡宮，僅開放前往關渡自然公園之車輛直行關渡路。
（三）知行路關渡宮牌樓前起至停車場之間道路，實施「人車分道」管制，以維護民眾安全。
三、 管制地點：
（一）中央北路、大度路口(禁止往聖景路，住戶進出除外)。
（二）大度路、關渡路口(壅塞時，管制淡水方向來車，禁止右轉關渡路，請由內側車道至立德路口迴轉，再沿大度路陸橋下方前往關渡宮)。
（三）大度路、知行路口(壅塞時，管制進入知行路，統一改由關渡路接知行路260巷，再左轉知行路往關渡宮)。
（四）關渡路、知行路260巷口(強制右轉，禁止直行關渡路，持有通行證者及住戶除外)。
四、 活動替代道路：如淡水與北投關渡間南北方向交通發生壅塞狀況，請民眾車輛避開大度路，另循「替代道路」通行，即淡水←→小坪頂←→稻香路←→中央北路←→大業路←→洲美快速道路←→市區，以免行車受阻。
五、 停車訊息：
(一)關渡宮水岸停車場。
(二)立功、立德路口汽車停車場。
(三)關渡自然公園停車場。
北投分局呼籲，春節即將來臨，北投警年節不打烊，提醒民眾行經路口應遵守「慢、看、停」原則，禮讓行人優先通行；行車勿超速、勿酒駕。另外，若接獲不明來電，請保持冷靜，撥打165反詐騙專線查證。北投警節安工作啟動，要讓市民朋友守財不破財，龍年行大運！
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