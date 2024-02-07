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台北發燒了 市府今年祭三招盼體感降溫2°C

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，是增加開發基地綠化面積及綠覆率，達到水綠降溫。圖／台北市都發局提供
台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，是增加開發基地綠化面積及綠覆率，達到水綠降溫。圖／台北市都發局提供

北市近百年平均溫度高於全球1.8°C，尤其都市化、熱島效應與盆地地形影響，使得夏季特別悶熱，市府今年將「由公而私、先新後舊、先示範後要求」推動低碳家園三大策略，盼打造台北體感降溫2°C。其中，領先中央淨零碳排政策期程的「建築能效降碳」分階段推動，先由公部門帶頭，市府新建公有建築物2月起應達標1+等級。

都發局提出降溫城市計畫，包含體感降溫減碳、建築能效將碳、密集綠覆固碳。局長王玉芬表示，「體感降溫減碳」3項手法，一是增加開發基地綠化面積及綠覆率，達到水綠降溫，二為建築物退縮及棟距加大達到通風散熱，三是藉由連續性的樹木、騎樓，阻擋太陽直射與曝曬，達到遮蔭涼適。

都發局已啟動「都市降溫宜居家園專案計畫」，針對綠容積、密集綠覆、深陽台及連續遮簷設施的建蔽容積計算，擬定專案都市計畫，預計今年6月完成法治化程序。

「建築能效降碳」是透過建築能效的管制來減少碳排放，2月起市府新建公有建築物應達標1+等級、非市府所屬公有建築物從5月起，7月起將勸導私有新建建築物應納入建築能效評估。建管處長虞積學補充，特別要求士林、萬華等四大熱區，興建中尚未取得使照者，竣工前須達到1級。

外界關心建築能效須達標恐衍生工程經費，王玉芬直言現在不做，以後成了既有建築物，換新整個系統須花更多錢；都發局副總工程司林芝羽說，規畫初期微調設計，例如造型、選材可不用大量金屬板，可降低後續管線重拉等成本。

根據成大建築系教授林憲德以實際案例計算，空調型建築如辦公大樓的工程造價應不會高出1.5%，非空調型建築如住宅大樓工程則幾乎不增加。

王玉芬說，最後是與民眾息息相關的「密集綠覆固碳」，透過林蔭大道、具雙排植栽的人行道、喬木眾多的森林公園等增加綠化方式，達到降溫效果，由公部門主導公共空間，從點、線及面來建構臺北市的綠色基盤。工務局公園處後續研訂具體執行計畫，初步目標為一年一公頃。

台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，是藉由連續性的樹木、騎樓，阻擋太陽直射與曝曬，降低體感溫度。圖／台北市都發局提供
台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，是藉由連續性的樹木、騎樓，阻擋太陽直射與曝曬，降低體感溫度。圖／台北市都發局提供
台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，是透過建築物退縮及棟距加大達到通風散熱。圖／台北市都發局提供
台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，是透過建築物退縮及棟距加大達到通風散熱。圖／台北市都發局提供
台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，以連續遮簷設施，打造良適的戶外環境。圖／台北市都發局提供
台北都發局提出降溫城市計畫，其中「體感降溫減碳」手法之一，以連續遮簷設施，打造良適的戶外環境。圖／台北市都發局提供

北市 建築 減碳 碳排放 都市計畫

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