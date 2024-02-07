陽明山花季開跑！春節期間上午7點至下午4點 上山管制自用汽車

陽明山花季開跑，民眾龍年出遊玩，士林警分局今起至3月17日，連續假日上午7時至下午4時（包含春節期間2月8日至14日）仰德大道口實施上山交通管制，管制自用小汽車，含客、貨兩用車（機車不管制）呼籲民眾多搭乘公車上山賞花，以免陷入車潮。

士林警方指出，春節連續假期及花卉盛開，除了陽明山花季，轄內還有冷水坑、擎天崗、故宮博物院、兒童新樂園、士林官邸及士林夜市等多處景點，預計有大批人車潮。分局長王炳睿表示，將統合警力全力維護花季期間交通安全順暢，並於外國遊客喜愛景點士林官邸加派警力疏導；另，為紓解陽明山交通可能壅塞現象，仰德大道實施通行管制，並請民眾配合相關交通管制及疏導措施事項：

ㄧ、仰德大道上山3處管制點：仰德大道、至誠路口；福林路、忠勇街口；至善路2段1巷口。

二、下山彈性2處分流點：格致路、菁山路口及格致路、凱旋路口。

警方指出，陽明山花季期間，將視車流狀況彈性調整疏導，自今2月7日至3月17日（包含2月8日至14日春節期間），連續假日上午7時至下午4時，實施上山交通管制，管制對象為自用小汽車（含客、貨兩用車）機車不管制，審核以紙本證明為主，如無證為居民、或山上公司的員工，須出示相關居住、工作證明；格致路、凱旋路口，將視下山車流狀況，彈性實施分流，讓民眾避開壅塞時、路段，安全順暢返家。

士林分局呼籲，民眾來士林賞花出遊，可多利用捷運、公車等大眾運輸交通工具，以免陷入車潮或耗時尋找車位，影響出遊心情；開車出遊時應養足精神，切勿疲勞駕駛，影響行車安全；市民朋友勿違規停車，禮讓行人優先通行，遵守交通安全規則，並配合現場員警及義交指揮疏導，共同維護交通順暢。