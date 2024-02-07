北市碧山巖、白石湖將湧人潮 年節期間交管措施看這邊

春節將至，台北市內湖區碧山巖風景區、白石湖休閒農業區往年都湧入大量遊客，警方規劃勤務，明起交管疏導，期間為自2月8日至14日，今公布相關措施，呼籲民眾配合指揮，維護交通順暢。

警方表示，碧山巖風景區部分，將彈性管制內湖路三段、碧山路口，碧山路、內湖路三段256巷口，視交通狀況順行單向管制，由內湖路三段256巷上山、沿碧山路下山。

白石湖休閒農業區部分，將彈性管制玄明宮前路口，碧山路與44巷口，視交通狀況順行單向管制，由碧山路44巷進入、自玄明宮前路口離場。

警方呼籲，民眾春節期間若要到碧山巖風景區、白石湖休閒農業區走春，可多利用大眾運輸工具，如「小2」路公車，若自行駕車前往，應配合員警指揮疏導及管制，期間警方將加強相關路段違規停車取締及拖吊，維護交通順暢。