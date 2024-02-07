建商承諾捐15萬卻神隱 洪婉臻痛批無良自掏腰包

民進黨台北市議員洪婉臻稱日前接到翔譽國際公司張姓董事長請託，希望能媒合30位弱勢民眾，捐贈每人5千元紅包，不料，安排妥當後，翔譽國際突然更改金額和人數。因此，洪婉臻今天自掏腰包以年終15萬元和其他善心人士幫助下，按照原訂人數和金額發放，她批評，翔譽國際出爾反爾、不信守承諾。翔譽國際先前稱與洪不熟悉，且提超出受贈額度，協商後將陸續在年後捐贈；記者今再致電，業者尚未回應。

洪婉臻說，翔譽國際公司張姓董事長的母親日前離世，盼以捐款做善事，讓功德迴向給母親，才會請託她媒合弱勢民眾，於是找了4個里、共30人，每人5千元紅包。

然而，洪婉臻說，捐贈的前2天，翔譽國際公司突將金額調整為3千元，人數也減少，遭到拒絕後，該公司在捐款當天直接神隱，所以她才捐出上任議員第一年的年終獎金15萬元給民眾。

翔譽國際公司事後發聲明寫道，救濟活動是透過友人轉介洪議員提供的弱勢家庭，但因為與洪議員不熟悉，且提供的30位弱勢超出單位受贈額度，所以細節協商中，陸續在年後捐贈。

洪婉臻批評滿口謊言，本來想說能一起做公益，誰知道無良建商不信守承諾，糟蹋善良百姓，此舉反讓人質疑企業的誠信。

洪婉臻說，幸運的是，消息一出後，企業主動加入幫忙，第一場的30人之外，今天舉辦第二場捐贈，共計50人，感謝宇信開發建設公司董事長張炎明、國宏開發建設總經理蔡富銓及宇信地政士事務所柳志瑩小姐等人的贊助，及多位里長協助媒合。

記者致電翔譽國際公司，截稿前尚無沒有回應。