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侯友宜春節連假服務不打烊 將到多地參拜發福袋

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜於今主持市政會議。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜於今主持市政會議。記者李成蔭／攝影

新北今召開市政會議後，明天開始春節連假，新北市長侯友宜表示，過年期間團隊不打烊服務市民，他也要到去感謝市府員工，尤其警消、醫護，以及關懷弱勢等。另外，他也透露，期間將到多處宮廟參拜，並發福袋給市民祝福。

新北市政府今於農曆年前召開最後一次市政會議，由於全市幅員遼闊，又不少旅遊及走春景點，相關治安、交通等工作安排也引發關注。侯友宜於市政會議後，接受媒體時做說明。

侯友宜表示，春節從明天開始放假，市府團隊今晚就全力地為新北市民做好春節期間服務，所以他個人從過年前的小年夜放假到初五，都會為新北市民到工作崗位上，同時跟新北29區公所及施政團隊一起為市民來服務。

侯友宜提到，過年期間也會到各地宮廟拜年，祈求國泰平安也發福袋，也會到地方關懷弱勢、慰問類家庭，同時到風景區、交通容易壅塞地區慰問工作人員；這段時間因為天氣濕冷，氣候變化很大，醫護照顧流感、新冠病情患者付出了相當大的心血，他會到醫護院所給他們鼓勵跟打氣，尤其警消人員幾乎24小時不眠不休的服務，以及環保清潔隊真的很辛苦，他都會站到第一線跟同仁在一起，期待大家努力，讓新北市的市民平安快樂過一個好年。

另外，據了解，侯友宜過年期間會到多處發福袋，包含三重、新莊、土城等地；相關行程還會再公布；而總統當選人賴清德，大年初一也會在新北市萬里昭靈宮、新北市中和力行福德宮等地。

環狀線秀朗橋站捷運聯開大樓昨日舉行上梁典禮，冠德建設董事長馬志綱(左起)、新北市長侯友宜、捷運局長李政安共同出席。新北市府/提供
環狀線秀朗橋站捷運聯開大樓昨日舉行上梁典禮，冠德建設董事長馬志綱(左起)、新北市長侯友宜、捷運局長李政安共同出席。新北市府/提供

侯友宜 拜年 春節 福袋

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