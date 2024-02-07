板橋土城鬧區汙水處理仍不便 年前再接管2800戶

新北板橋土城一帶目前仍有不少用戶未接管，影響生活環境，新北水利局規畫接管工程，年前即可完成板橋長江路一段及土城長風里一帶汙水接管，總計將有2800戶受惠。

板橋及土城為新北都會區，但仍有部分用戶未接管，像板橋長江路一段與溪頭街之間共330戶，過去因多管線問題而無法接管，水利局規畫「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第三標（支（分）管及用戶接管）」工程，從2022年10月開工至今，進度已達4成。

水利局長宋德仁說明，長江路一段地底下多為台電特高壓及低壓管線，另還有雨水箱涵、自來水管及瓦斯管線等，經重新研議施工路徑，改採溪頭街往長江路一段105巷布設管線至環河西路四段，目前已完成工作井設置；預計農曆年後推進地下管線，並陸續召開後巷說明會及逐戶訪談作業。

宋德仁指出，土城長風里國宅共737戶，為過去眷村所改建，施工團隊經排水調查及確認後巷施工及維護空間後，自去年11月進場施工，同時協調中華新城社區內部改管，該區汙水管線預計農曆年前可全數完工。

土城順風路的林小姐表示，這一帶居民都會自主認養花圃、綠化環境、垃圾不落地，居住空間非常舒適，就只差汙水接管，如今終於盼來，也會盡快配合政府工程，盼從此一勞永逸。

水利局表示，土城及板橋一帶汙水工程正在溪頭街工作井立坑及土城長風里周邊用戶接管，預計農曆年前可完成2800戶接管，為當地帶來更舒適的居住環境。