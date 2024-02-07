快訊

台積電3奈米大爆發 獲英特爾大單為何戒慎以對？

台糖瘦肉精疑雲…王必勝火力全開護航 中研院士批「政府公信力全失」

高雄饗食天堂傳顧客食物中毒！業者：今停業一天全面清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋土城鬧區汙水處理仍不便 年前再接管2800戶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
工作井內污水管線推進作業示意照。圖／新北水利局提供
工作井內污水管線推進作業示意照。圖／新北水利局提供

新北板橋土城一帶目前仍有不少用戶未接管，影響生活環境，新北水利局規畫接管工程，年前即可完成板橋長江路一段及土城長風里一帶汙水接管，總計將有2800戶受惠。

板橋及土城為新北都會區，但仍有部分用戶未接管，像板橋長江路一段與溪頭街之間共330戶，過去因多管線問題而無法接管，水利局規畫「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第三標（支（分）管及用戶接管）」工程，從2022年10月開工至今，進度已達4成。

水利局長宋德仁說明，長江路一段地底下多為台電特高壓及低壓管線，另還有雨水箱涵、自來水管及瓦斯管線等，經重新研議施工路徑，改採溪頭街往長江路一段105巷布設管線至環河西路四段，目前已完成工作井設置；預計農曆年後推進地下管線，並陸續召開後巷說明會及逐戶訪談作業。

宋德仁指出，土城長風里國宅共737戶，為過去眷村所改建，施工團隊經排水調查及確認後巷施工及維護空間後，自去年11月進場施工，同時協調中華新城社區內部改管，該區汙水管線預計農曆年前可全數完工。

土城順風路的林小姐表示，這一帶居民都會自主認養花圃、綠化環境、垃圾不落地，居住空間非常舒適，就只差汙水接管，如今終於盼來，也會盡快配合政府工程，盼從此一勞永逸。

水利局表示，土城及板橋一帶汙水工程正在溪頭街工作井立坑及土城長風里周邊用戶接管，預計農曆年前可完成2800戶接管，為當地帶來更舒適的居住環境。

新北土城順風路已完成接管的後巷。圖／新北水利局提供
新北土城順風路已完成接管的後巷。圖／新北水利局提供
土城裕生路進行後巷用戶接管施工。圖／新北水利局提供
土城裕生路進行後巷用戶接管施工。圖／新北水利局提供

新北 水利局 污水

延伸閱讀

新北多處防洪閘門達年限！14處更新完工、3月再開工9處

避免土地淘刷崩落 三芝八蓮溪及淡水公司田溪改善護岸

五股人的枷鎖 洪水平原管制解禁仍有3大難題要克服

汐止防汛道路髒亂不堪 新北整建成通行綠廊

相關新聞

建商承諾捐15萬卻神隱 洪婉臻痛批無良自掏腰包

民進黨台北市議員洪婉臻稱日前接到翔譽國際公司張姓董事長請託，希望能媒合30位弱勢民眾，捐贈每人5千元紅包，不料，安排妥當...

上任1周年施政滿意、快樂程度上揚 蔣萬安：市民快樂最重要

台北市長蔣萬安上任一年，根據媒體民調統計，施政滿意度及市民快樂程度都有提高。蔣萬安今天上午受訪表示，市府團隊都會加倍努力...

北市碧山巖、白石湖將湧人潮 年節期間交管措施看這邊

春節將至，台北市內湖區碧山巖風景區、白石湖休閒農業區往年都湧入大量遊客，警方規劃勤務，明起交管疏導，期間為自2月8日至1...

侯友宜春節連假服務不打烊 將到多地參拜發福袋

新北今召開市政會議後，明天開始春節連假，新北市長侯友宜表示，過年期間團隊不打烊服務市民，他也要到去感謝市府員工，尤其警消...

板橋土城鬧區汙水處理仍不便 年前再接管2800戶

新北板橋土城一帶目前仍有不少用戶未接管，影響生活環境，新北水利局規畫接管工程，年前即可完成板橋長江路一段及土城長風里一帶...

迪化街成全台首座禁菸年貨大街 蔣萬安曝民眾「這心聲」

許多到迪化年貨大街採買民眾深受二手菸之苦，台北市長蔣萬安上月底宣布研議「無菸示範區」，過去6天已寄送7萬封簡訊、巡邏人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。