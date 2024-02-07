北市運動中心 年初二開館 生肖、名字有龍 健身、游泳免費

春節將至，民眾避免不了大魚大肉，過完年身材恐「走鐘」，北市體育局昨天宣布，運動中心及場館於春節開放時間，運動中心初二開始對外營業，更祭出限時優惠，從11日至24日，凡生肖屬龍或名字有「龍」的民眾，使用運游泳池及健身房，入場免費。

體育局表示，除了閉館整修的文山運動中心及歲修的大同、松山游泳池外，其餘11行政區的運動中心除了除夕、初一休館外，初二至初五營業時間為早上8點至下午4點。台北體育館也於初三至初五每日8點到下午5點，開放1樓桌球室及7樓羽球場供市民免費使用；台北田徑場同樣於初三至初五恢復對外開放。

各堤內及河濱公園開放式運動場及設施於過年期間不提供線上租借，供現場民眾輪流使用；台北網球中心、台北網球場、天母網球場、極限運動訓練中心、青年公園運動休閒園區也自初二起對外開放。

北市動物之家從9日到14日暫停開放，15日恢復服務。北市動保處表示，8日為小年夜，當天仍正常開放，民眾可以把握年前參訪及認養動物，自即日起至動物之家成功認養動物，加碼提供飼主濾掛咖啡包1盒10包，限量120盒，送完為止。

動保處表示，休館期間，仍有獸醫師、助理、行為訓練師、動物管理員及清潔人員輪值照護收容的動物，並備妥存糧與電暖器等禦寒設備，讓毛孩溫飽過年。