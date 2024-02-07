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北市7萬簡訊宣導 年貨大街菸味少了

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北市迪化年貨大街挨批「菸味比年味重」，市長蔣萬安上周宣布將成全台首處年貨大街「無菸示範區」，市府說，明年就會上路，今年採加強勸導，衛生局發送共7萬封「無菸簡訊」給進年貨大街民眾，商業處則祭出設禁菸告示牌，巡守隊舉牌走動式宣導和商圈廣播等，地方指出，吸菸的人確實減少，樂見明年設禁菸區。

菸害防制法規範禁菸場所包含學校、圖書館、醫療機構、政府機關、大眾運輸工具等。北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，年貨大街屬商圈，不在禁菸規範內，設禁菸區須7天前先公告，範圍、產權和禁菸標示張貼均要完備。

林雪蘭說，礙於法規，今年來不及公告，因此採無菸環境勸導，衛生局於2月3日至8日發送共7萬封動態簡訊，只要民眾到迪化年貨大街，就會收到簡訊提醒，內容為「讓我們共同營造迪化街年貨大街健康無菸環境，迪化商圈及臺北市政府關心您，並祝您新年快樂」。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，每天均有派巡查員查看迪化街環境整潔，包含亂丟菸蒂，1月26日到2月4日已告發103件亂丟菸蒂，每件依廢棄物清理法開罰3600元。

北市商業處副處長江美玲說，迪化年貨大街禁菸多元宣導方式有3種，商業處在垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點告示牌，且巡邏人員2月1日起手舉牌宣導，商圈廣播公播系統1月28日上線，中午12點至晚間9點每小時宣導。

南芳里長賴徐玉枝說，有些民眾看到別人邊走邊抽菸，就會用言語或動作示意不要吸菸，市府作為還是有效，自己日前賣東西站了1個多小時，幾乎沒有看到有人在抽菸，建議市府可在電桿、商家靠路面的牆壁張貼等明顯處，張貼告示加強。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，活動第1天抽菸狀況較為嚴重，隔天就有民眾反映，第3天蔣市長到來就宣布將研議迪化年貨大街明年禁菸；目前，巡守隊每天舉牌加強宣導、取締亂丟菸蒂等，勸導迄今是有成效，抽菸的人確實變少。

民眾甘先生觀察，前晚現場沒人抽菸，市府作為應該還是有一定成效，人潮聚集處不適合抽菸，政府規畫禁菸的立意良好。

※提醒您：吸菸有礙健康

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年貨大街 抽菸 禁菸

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