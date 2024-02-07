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府中復古浪漫派對 活動一籮筐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市府將舉辦「府中雙城，成雙共舞」復古浪漫趴。記者劉懿萱／攝影
新北市府將舉辦「府中雙城，成雙共舞」復古浪漫趴。記者劉懿萱／攝影

2024年情人節與春節假期重疊，新北市府打造「府中雙城，成雙共舞」復古浪漫趴，2月14日一路到3月14日，連續5個周末辦不同主題復古派對，要帶動板橋府中地區發展。

府中雙城橫跨板橋都會區、老城區，副市長朱惕之說，市府花很多力氣改造兩軸心、三廣場，2022年整修完成，藉由影視作品取景宣傳，吸引年輕人來訪，青年局、經發局合辦活動，營造府中成為約會、出遊、走春熱門地點。

青年局長邱兆梅說，「府中雙城，成雙共舞」情人節系列活動串聯府中商圈店家和景點，與多個青年藝文團隊合作，包含音樂策展單位「民生電氣」、屋頂電影院Skyline Film、引領搖擺舞風潮的SwingTaiwan社交舞與搖擺舞學校，透過音樂、舞蹈、電影營造20年代老派情人節氛圍，帶給青年獨特又浪漫的情人節回憶。邱兆梅昨與丈夫吳達偉一同為活動領舞、開場。

青年局指出，「府中雙城，成雙共舞」2月17日安排體驗搖擺舞、2月24日在板橋放送所「電波廣場」露天放映愛情電影；3月2日「民生電氣」帶來城市戀曲共舞派對。3月9日、10日經發局於府中廣場主辦情人市集，慶記KTV現場播放金曲情歌，打造廣場戀歌房。

情人節 電影 青年

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