新北首件自辦捷開案大樓 上梁

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓昨舉行上梁典禮，秀朗橋站是新北首件自辦捷運開發案，2022年7月開工，預計今年第3季完工，11月取得使照，提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會。新北捷運局長李政安指出，新北環狀線共規畫10處開發案，已有3處成功招商，透過軌道建設翻轉新北。

市長侯友宜昨出席上梁典禮，他說，秀朗橋站捷運開發大樓規畫地上20層，除與捷運出入口共構使用，1至2樓規畫10戶店面及334坪商場，3樓有圖書館、健身房、會議室等空間，4至20樓規畫214戶辦公室，整體可望創造3千個就業機會，提供「到站即辦公」便利性。

李政安指出，新北環狀線規畫10處捷運開發案，引進超過652億元投資額，創造2.2萬個就業機會，已有3處成功招商，包含秀朗橋站捷運開發大樓完成上梁；景平站預計2025年完工；板新站正準備開工作業。捷運三鶯線有7處捷運開發基地，三峽站2側出入口正準備開工作業，其餘開發案招商中。

仲量聯行股份有限公司副總經理鄭佩琦分析，秀朗橋站鄰近中和及新店交界，交通流量大，環狀線通車後，對雙北之間通勤條件有助益，環狀線通車後帶動「捷運站到站就到家」效益。

新北市議員金瑞龍表示，秀朗橋聯開案完工後，市府可藉由分回的回饋空間，新增公益設施，秀朗橋周邊缺乏里民活動中心，地方爭取已久，希望市府能完善規畫滿足在地需求。