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林口死亡車禍增多 侯友宜：加強執法

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北林口人口逐年成長，交通事故增多，新北市政府昨開道安會報，警局統計去年1至11月交通事故30日內死亡人數246人，林口區占18人，比率偏高。市長侯友宜指示加強執法，也要規畫解方。學者說，駕駛常搶快，工程面應做時相調整，也要強化大眾運輸才是根本之道。

道安會報上，警察局交警大隊長林泰裕簡報說明林口區近3年30日肇事數據，A1（死亡）事故，2021年為7件7人，2022年8件8人，2023年18件18人，2023年比2022年增加125%。肇事族群以65歲以上高齡者占5件最多，交通事故運具以機車8件最多。去年相關違規取締4萬1471件，較前年增加15.7%。

林口區公所主秘王裕容表示，林口區有13萬人，華亞科技園區等工業區有8萬多名從業人口，兩地區相加每天上班時段有20多萬人流動，造成交通瓶頸，尤其當地環境多霧潮濕，交通風險增加。

侯友宜說，林口常有霧濃、濕氣重，新興地區道路又比其他區更寬更長，塞車時雖然車速慢，一過尖峰時段用路人紛紛提高車速，加上未來「新北國際AI＋智慧園區」建設，車流勢必增加，除了強力執法，交通局也要滾動調整因應措施。

陽明交通大學交通運輸研究所退休副教授黃台生說，林口因為常態塞車，導致駕駛常想搶快，應設法調整時相，並加強宣導。海洋大學運輸科學系教授吳繼虹建議，可統計TPass情況，設法推進大眾運輸力道，才是解決壅塞、減少事故根本之道。

林口

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